No todos piensan igual en el oficialismo

Terminada la campaña, la elección presidencial y el resultado, el objetivo político mayor del país se convirtió en lograr una transición ordenada y un recambio institucional tranquilo, con un dato muy importante: Macri será el primer presidente no peronista en terminar un ciclo presidencial completo. Por eso, ahora que las cámaras se apagaron, dentro del oficialismo comienzan a preguntarse si fue necesaria la convocatoria de Macri a un acto en Plaza de Mayo a tres días de entregarle el mando a Alberto Fernández. Muchos no ven la necesidad de una movilización política en una sociedad que marcha con tranquilidad hacia el 10 de diciembre a pesar de la amplia brecha que separa a los argentinos. Tampoco sonó muy afortunado el viaje del presidente a Córdoba durante este feriado largo, donde se alojó en un petit hotel y jugó al golf. “Parece un país que marcha muy bien y que su líder se puede mostrar alegremente practicando un deporte que, además, tampoco es popular”, comentó un intelectual universitario no vinculado al kirchnerismo ni tampoco al macrismo. Hoy, ante el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, Macri permanecerá en Córdoba y retornará a Buenos Aires para afrontar sus últimas tres semanas de gestión. Antes del 10 de diciembre realizará dos viajes al exterior. Del 2 al 3 del mes próximo participará en Madrid de la cumbre contra el cambio climático conocida como COP 25. A su regreso de España, viajará a Brasil, donde Jair Bolsonaro lo espera con una cumbre del Mercosur el 5 de diciembre, en la ciudad de Bento Goncalves, en el estado fronterizo de Rio Grande do Sul. Y el 7 de diciembre esperará en la Casa de Gobierno a la gente que vaya a la plaza a despedirlo.

Se calmó el dólar, se tranquilizó el país

Para los que tienen dudas sobre si la Argentina es un país dolarizado y que el peso se utiliza sólo para transacciones de la vida cotidiana, la calma de los mercados y la relativa estabilidad del tipo de cambio vienen produciendo un efecto de tranquilidad. El cepo casi total que impuso el gobierno para impedir la compra de dólares y evitar así el alza del billete verde y su impacto inflacionario está dando frutos. El Banco Central recupera divisas, el dolar oficial y el blue no se separan demasiado y los precios de la economía son más previsibles si se le suma la inflación proyectada. La pregunta del millón es por qué se hizo recién después y no antes de las elecciones.