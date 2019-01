No todo tiempo pasado fue mejor

Los mitos urbanos y sociales pierden fuerza cuando se generalizan. Quienes aseguran a las generaciones actuales que décadas atrás era todo mejor pueden equivocarse, sin desdeñar, por supuesto, el concepto de "modernidad líquida" del filósofo y ensayista Zygmunt Bauman. Tanto preludio sirve para recrear una conversación entre dos personas, seguramente mayores de 50 años, que ayer esperaban en el Centro Municipal Distrito Centro renovar su licencia de conducir. Con aire acondicionado y cómodos asientos, el trámite duró entre 30 y40 minutos. Ambos postulantes recordaban cómo años atrás había que dirigirse a la Dirección de Tránsito, en Moreno y 27 de Febrero, hacer una larga cola y perder toda una mañana. Cuando hacía falta algún formulario, un vendedor ambulante que se ubicaba frente a la repartición municipal lo entregaba y cobraba. Si faltaba alguna fotocopia, era preciso recurrir a alguna librería de la zona. Con todos los formularios en mano, había que esperar varias horas hasta obtener el carné provisorio, una cartulina amarilla donde la foto se pegaba con plasticola y tenía una vigencia de sólo seis meses. Pasado ese lapso, había que volver a retirar la original, que mayormente nunca llegaba a tiempo, y la cartulina precaria era sellada para prolongar su validez medio año más. Recién, tal vez, en doce meses, se podía tener el carnet definitivo. Quienes ayer recordaban esa odisea comprobaron así que no siempre lo pasado fue mejor.



Viviendas eléctricas por falta de gas



En Rosario, como en algunas ciudades importantes del país, se está advirtiendo un fenómeno que va creciendo día a día. A raíz de los cortes del servicio de gas en muchos edificios que aún no se han adecuado a las nuevas normas de Litoral Gas, la gente busca artefactos que funcionen con energía eléctrica. En la ciudad, gran cantidad de inmuebles tienen el suministro interrumpido y sus habitantes pasaron un invierno más que complicado. Por eso, en plena temporada estival, los comerciantes del rubro advierten una tendencia a dejar los artefactos a gas y pasarse a los eléctricos. Incluso, hay edificios nuevos que no tienen provistos las cañerías para gas y son totalmente eléctricos desde el arranque. Lo que muchos se preguntan es si la empresa concesionaria del servicio de gas no es demasiada estricta con los cortes cuando no hay riesgo de seguridad. Y, por otro lado, si la red de la EPE tolerará un incremento de la demanda de energía.