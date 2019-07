No se salva ni el fernet

En el primer semestre del año hubo fuertes caídas en las principales producciones de la economía. Este desplome afectó a rubros diversos, y entre ellos no se salvó ni el fernet, cuya elaboración se contrajo en promedio un 21,7 por ciento contra igual período del año pasado. Y esto ya comenzó a golpear en las empresas del sector: el fabricante cordobés de fernet Porta Hermanos presentó ayer el concurso de acreedores, el primero en 137 años de vida. Según un comunicado de los productores del fernet 1882, la empresa “atraviesa dificultades financieras como consecuencia de la coyuntura” por lo que solicitaron a la Justicia la apertura del concurso. “Esta herramienta preventiva nos permitirá realizar un proceso transparente y organizado de reestructuración de las finanzas y así evitar que se erosione el capital de trabajo, la estructura de costos y se dificulte la operatoria empresaria”, señalaron.

Pelea de encuestadores

El director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, tuvo una pelea tuitera con Celia Kleiman, la directora de Polldata. Él compartió en sus redes un análisis de la conducta de los votantes a partir de un gráfico de intención de voto. Ella presentó una postura opuesta y lo trató de “poco serio” y “machirulo”. “El último estudio de la #ESPOP que elabora Universidad de San Andrés, bajo la conducción de Diego Reynoso, ratifica la idea de que la polarización la producen dos núcleos duros de 20% que se la imponen al 60% restante de prepo. Creo que si ese 60% se pone de acuerdo, se termina el asunto. Pero se ve difícil”, tuiteó el politólogo Romero. Sin embargo, la socióloga y directora de la consultora Polldata no estuvo de acuerdo con el análisis de la conducta electoral de los ciudadanos. “Los núcleos duros no imponen nada, y menos de prepo, a los núcleos mas blandos. Ojalá se pudiera explicar tan sencillamente la conducta de voto”, escribió en la red social. “Tranqui Celia, estamos en Twitter. Acá provocamos un poco, simplificamos otro poco. No hacemos teoría. Lo que quiero significar en todo caso, es que hay dos liderazgos con altos niveles de rechazo que viene obturando nuevos liderazgos”, contestó él. “Estoy muy tranquila. No acuerdo para nada con tu análisis a partir de un simple gráfico, y que sea twitter no quiere decir q no seamos serios”, sostuvo ella. Y agregó: “Lo de tranqui reservalo para un colega hombre. ¿te parece?”. “Al próximo machirulo que se anime a decirme tranqui va bloqueo directo. El que avisa no traiciona”, sentenció la directora de la consultora Polldata.