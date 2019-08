No se sabe a dónde irá la basura ahora

Al Concejo Municipal de Funes llegó una carta firmada por el presidente del directorio de la empresa que se ocupa de recibir la basura que produce la ciudad. Se trata de la compañía Séptima Región, que tiene su sede en Pérez. En la nota se comunica a los ediles funenses que el municipio le adeuda a Séptima Región una cifra que supera los 15 millones de pesos y que por esa razón desde el 1º de agosto ya no recibe en su predio de Pérez los desechos recogidos en la Ciudad Jardín de la provincia. Al parecer los concejales desconocían la situación y se enteraron por esa vía. Lo que todavía no se sabe es a dónde irán a parar ahora esos residuos.

¿Dejará el periodismo deportivo?

Hubo cambios en una oficina de la Municipalidad de Granadero Baigorria. Se trata del área que se ocupa de la prensa y comunicación institucional del municipio. Quien estaba a cargo de esa oficina, Franco Marconi, se alejó del cargo a fines de julio sin que se dieran a conocer los motivos. Ahora se sabe quién será su sucesor: es el periodista deportivo Cristian Riquelme, quien desde hace años cubre toda la información referida al club Rosario Central y trabaja en La Red y en otras dos emisoras: en una de Capitán Bermúdez y en otra de Baigorria. Lo que no trascendió es si el hombre se dedicará de lleno a su nueva función o si se repartirá entre la información institucional y el periodismo deportivo.

Le pidieron que no hable de corrupción

Extraño pedido el que le hicieron a un senador provincial de Entre Ríos que ahora quiere ir al Congreso de la Nación. El hombre en cuestión es Reymundo Kisser, legislador por el departamento Paraná y aspirante a una banca en el Senado de la Nación por el frente Juntos por el Cambio. Enojado porque no lo dejan ir en una boleta larga junto a la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto, Kisser salió a hablar y dijo algunas cosas llamativas. Por ejemplo, que no le permiten ir en la boleta larga para favorecer la candidatura de Alfredo De Angeli. O peor: que desde la conducción de Juntos por el Cambio le pidieron que no hable tanto del tema de la corrupción, una sugerencia que le hicieron a través de un llamado telefónico desde Buenos Aires. Si antes se sentía sólo dentro del frente, habrá que ver qué pasa ahora que lo contó.