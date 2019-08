No habló públicamente pero algo se filtró

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, sabe que sus opiniones causan revuelo y el miércoles en Casilda prefirió no hacer valoraciones de tomo político al ser abordado por la prensa. “No lo tomen a mal pero no vengo a hacer declaraciones”, se excusó ante la consulta sobre temas candentes vinculados al difícil momento que atraviesa el país. El reconocido economista, que estuvo en la ciudad cabecera del departamento Caseros para participar de una jornada de capacitación agropecuaria organizada por el Inta y el Centro Económico local en el marco de sus 80 años de vida institucional, se limitó a adelantar los temas que luego desarrolló a lo largo de su exposición en el salón Victoriana. Incluso pidió no ser filmado para evitar la difusión pública de sus comentarios, vertidos en un ámbito “privado”, dijo. Ameno y en tono jocoso, respondió preguntas del público tras su disertación, en la que se refirió a la coyuntura política, económica y electoral sin privarse de vaticinar que el próximo gobierno tendrá que lidiar con un crítico panorama que implicará renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que un rato más tarde anunció formalmente el ministro de Hacienda. Calificó como “picante” al precio del dólar en 60 pesos y sostuvo que Macri no aplicó una política adecuada para resolver los problemas que heredó, entre otras consideraciones desde su óptica liberal.

El ministro pegó y nadie respondió

Distintos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia, incluido el titular de la cartera, se mostraron muy críticos en los últimos días sobre decisiones judiciales que dejan libres a personas detenidas por cometer delitos. Pero no es la primera vez que sucede: desde que asumió, en 2015, Maximiliano Pullaro varias veces se pronunció en ese sentido. La idea que baja desde el Ministerio es que cuando la policía hace bien su trabajo y detiene a los autores de muchos delitos, los jueces los excarcelan y estas personas reinciden. En el pasado hubo en el Poder Judicial quienes se animaron a responderle, pero en estos días el silencio frente a las críticas del ministro fue estruendoso. ¿Se animará alguien?

Un mensaje para la clase dirigente

Los Defensores del Pueblo de todo el país se reunieron en Rosario en un plenario al que también asistió el de la provincia Santa Fe, Raúl Lamberto. Y allí, entre otros temas, hubo un pedido a la clase política y dirigente. “Sean prudentes en sus actos y declaraciones públicas”, solicitaron. También los instaron a identificarse con la República y la Democracia. Ojalá los escuchen.