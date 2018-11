No escucharon bien a Shakira

Con el correr de los días tras el show que ofreció Shakira en el Gigante de Arroyito, se van conociendo las dificultades sonoras que afectaron a los asistentes en distintos sectores del estadio. En las redes sociales y en otros ámbitos de encuentros la gente fue comentando qué ocurrió con el sonido. A manera de ejemplo, los que pagaron entradas para ver el espectáculo internacional en la platea baja del estadio, sufrieron cortes que hacía imposible escuchar por momentos a la cantante colombiana. A tal punto fue el inconveniente que a manera de coro, muchos asistentes reclamaron que no escuchaban nada. Por fortuna, el inconveniente no se mantuvo durante toda la presentación sino que aparecía y desaparecía por momentos. Lo mismo ocurrió en otras áreas de la cancha. Tal vez para el próximo evento de esas características los organizadores deberían asegurarse de que en cualquier lugar de la cancha se pueda disfrutar del recital sin dificultades auditivas.



No lo reconocieron y se salvó del escrache



Un poderoso ex ministro menemista quedó en medio de la manifestación frente al Congreso el día

que se votó el presupuesto, pero nadie lo reconoció. Personaje fundamental en el segundo gobierno de Carlos Menem, el ex ministro del Interior Carlos Corach se alejó de la vida política y, por eso, las nuevas generaciones sólo oyeron su nombre, pero no todos reconocen su rostro. Pasados casi 20 años de sus últimas apariciones públicas, el dirigente peronista no quiso seguir metido en el barro de

la política y se dedicó a la actividad privada. Hace unos días, en el marco de las protestas en contra del proyecto de presupuesto, una columna de trabajadores del Astillero Río Santiago que se dirigía al

Congreso se cruzó con un hombre de avanzada edad y con bastón que, al verlos, se hizo a un lado y agachó la mirada. Los trabajadores navales siguieron su camino sin percatarse de que se trataba de Corach. "Si lo reconocían, lo linchaban", comentó un transeúnte que vio la escena. Por suerte no ocurrió,



Economistas se tiran con todo



Javier Milei y Roberto Cachanovsky mantienen un fuerte enfrentamiento mediático, no tanto por cuestiones de teoría económica sino por motivos políticos y hasta personales. Ambos se acusan de desconocer los principios básicos de la economía, entre otras cosas, pero lo que subyace es un odio personal que no se entiende bien, al menos para quienes desconocen su vida personal.