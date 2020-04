Ni Lennon esperaba semejante "Imagine"

Lo que vale es la intención, reza el refrán popular, y es así, más en tiempos difíciles como el que le toca vivir al mundo con la pandemia de coronavirus. Las reacciones de los famosos ante la situación, que causa preocupación a lo largo y a lo ancho del planeta, no se hicieron esperar. Mensajes en las redes sociales, donaciones millonarias, tutoriales para enseñar a lavarse las manos. Hubo de todo y para todos los gustos. Un puñado de mediáticos, impulsados por la modelo Tamara Bella, la conductora del Canal de la Ciudad, irrumpieron en las redes sociales con una versión a capella del “Imagine” de John Lennon. Un “copy and paste” de la iniciativa de Gal Gadot, la Mujer Maravilla, que deslumbró al hemisferio norte. El seleccionado de mediáticos locales contó en sus filas con los aportes de Matías Alé, Ivo Cutzarida, Anamá Ferreyra, Daniela, Belén Francese, Silvina Escudero, Cherubito, Diego Díaz, Esther Goris, Jacobo Winograd, Mercedes Ninci y Milita Bora, entre otros. Desde sus casas, cada uno cantó una estrofa de la canción, con suerte variada. Algunos entonaron, otros, no, pero todos hicieron el esfuerzo. Las redes no lo valoraron. Un aluvión de críticas despiadadas cayeron sobre el video y sus intérpretes. Cuestionaron todo, quienes cantaron, como lo hicieron y hasta la traducción del tema. Lennon se salvó por un pelito.