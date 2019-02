Nadie reparó en un pequeño detalle: la botella de agua

En la foto se puede ver a José Corral junto a varios referentes de Cambiemos a la vez muy cercanos a Elisa Carrió, entre ellos la diputada nacional Lucila Lehmann y la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic. Al intendente de la ciudad de Santa Fe se lo ve muy sonriente y distendido, y no es para menos: la finalidad del encuentro era transmitirle a él y también al electorado provincial que el sector de Lilita respaldará su precandidatura a gobernador en las Paso, en las que competirá con el diputado provincial Federico Angelini. Lo único que parece fuera de lugar en la imagen es una botella, porque lo que nadie parece haber calculado entre los organizadores de la amigable reunión es que quizás no quedaría del todo bien que el grupo estuviera bebiendo agua importada. Un detalle, apenas, en el que sin embargo no pocos repararon.

Un candidato que parecía cantado y se quedó sin apoyo

El hombre que en 2017 parecía encaminarse casi sin obstáculos hacia la Intendencia de Rosario hoy ni siquiera sabe si será candidato y, lo que es peor, está quedándose rápidamente sin respaldos dentro de su propio partido. Roy López Molina, que de él se trata, hizo mucho para desbarrancar tanto. Su indefinición, sus diferencias personales con el precandidato a gobernador Federico Angelini y su extraña desaparición pública de las últimas semanas no hicieron más que generar estupor, al principio, y bronca, en los últimos días, entre otros referentes del PRO local. Sin ir más lejos, en una reunión que se hizo esta semana y de la que participaron todos los ediles rosarinos del partido (menos Anita Martínez, que veranea fuera del país), quedó claro que ya nadie está dispuesto a respaldar su candidatura, si es que finalmente decide postularse. La gran incógnita, ahora, es saber quién o quiénes serán los precandidatos de ese sector en las Paso. Roy ya es casi seguro que no.