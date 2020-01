Moyano vuelve a poner un pie en Santa Fe

Los camioneros tienen un nuevo sindicato en la provincia. El gobierno nacional oficializó hace algunos días la inscripción del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de Santa Fe en el registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores. La inscripción quedó sellada a través de Resolución 3/2020 del ministerio de Trabajo de la Nación. El flamante sindicato es conducido por el dirigente rosarino Juan Chulich, un aliado de Hugo y Pablo Moyano, y fue creado en 2017 tras la ruptura con el gremio original de la actividad, que se alejó de la Federación y rompió relación con los líderes nacionales. De este modo, Moyano vuelve a poner un pie entre los camioneros santafesinos.

Boasso contra una “gansada” de Cafiero

“¿Sabe usted cómo funciona un sistema previsional?”. La pregunta la hizo en su cuenta de Twitter el ex concejal Jorge Boasso y estaba dirigida (de hecho arrobó su comentario al destinatario) al jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero. El rosarino cruzó al funcionario nacional por un anuncio sobre el pago de jubilaciones, y lo hizo con dureza: “nuevamente chicos sin experiencia en el gobierno nacional @SantiCafiero. Estudien el sistema Previsional antes de anunciar medidas/gansadas”. Lo que había dicho Cafiero es que el 80 por ciento de los jubilados cobra menos de 19 mil pesos, y que esa base debe recibir más. “Las jubilaciones están de acuerdo a los aportes. Cuando no se respetan aparecen miles de juicios. @SantiCafiero sabe usted cómo funciona un sistema Previsional? El que aportó más ya fue solidario con el que no aportó o aportó menos. No lo castigue más todavía”, tuiteó Boasso. Del otro lado hubo silencio de radio.

¿Pelea de egos o escándalo guionado?

En todos los medios de la farándula no cesa el escandalete entre Mónica Farro y Sol Pérez, que se insultaron en los camarines de la obra “20 millones”, en Mar del Plata. Luego de ese episodio, que derivó en la suspensión de una función, de inmediato surgieron las dudas y especulaciones acerca de si fue una pelea verdadera o una estrategia de marketing para obtener más visibilidad y captar público en una temporada teatral que no parece ser de las mejores. No sería extraño que suceda algo así en ese ambiente.