Mala reacción de un concejal

Lo que debió haber sido un intercambio de opiniones entre dos dirigentes de espacios políticos distintos, terminó de la peor manera. A tal punto que la concejala electa Manuela Bonis, presidenta de Fuerza Popular Casildense, se retiró entre lágrimas del estudio de televisión de esa ciudad. A Julio Yualé, concejal de Cambiemos, no le gustaron las acotaciones de Bonis y reaccionó intempestivamente. Yualé estaba haciendo su lectura sobre el momento económico del país y Bonis lo cruzó, en una charla por momentos intensa. Pero después el dirigente le pidió vehementemente que se callara la boca. En el bloque siguiente, Yualé dijo que la futura edila durante el corte había amenazado a su familia. “Me fui con angustia y llorando”, contó Bonis, tras el final del programa, y anunció que le enviará una carta documento en la cual le pedirá que se retracte. Recién desde diciembre deberán compartir el recinto, pero esto no fue, precisamente, un buen augurio.

Revés judicial para la empresa Aufe

La ex concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe, Aufe, no dejó una buena imagen en la provincia. Sus incumplimientos llevaron al gobierno santafesino a quitarle la concesión de la traza y a llevar adelante los trabajos que la concesionaria no había realizado. Pero en las últimas horas sufrió un nuevo traspié, ya que la Cámara de Apelaciones confirmó una condena que la obliga a indemnizar a un conductor que atropelló con su vehículo a un perro que cruzaba la autopista, a la altura de San Lorenzo. Como consecuencia del impacto, que se produjo hace más de diez años, el auto se dañó y los ocupantes sufrieron heridas leves. Lo concreto es que ahora la Cámara confirmó que la empresa deberá pagar sesenta mil pesos al conductor, un monto que si bien no es importante, ratifica la responsabilidad de la concesionaria por lo que pasó en ese momento y su responsabilidad por la seguridad del usuario durante el trayecto.

Expertos en garrochas

El escritor y periodista Jorge Asís encontró una receta que le rinde buenos dividendos, al menos para atraer la atención de sus lectores: es tan ácido como implacable en sus críticas. También es cierto que desde hace buen tiempo a esta parte dejó en claro su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández y que puso en la picota en papel de los medios y en particular de algunos periodistas. Sobre este último aspecto, parece especialmente enfocado. “Enternece la precipitación de los comunicadores que deciden purgarse del macrismo que apoyaban para mostrarse súbitamente críticos #garrocheros. Divierten más de lo que indignan”, disparó sin piedad, aunque en esta oportunidad no dio ningún nombre. Quizás porque entendió que ya todos saben quiénes son.