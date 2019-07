Los vasos de la discordia

Si bien el Concejo avanza en la idea de eliminar el uso de vasos y cubiertos descartables en eventos masivos, patios de comida y shoppings, está lejos de predicar con el ejemplo. Los proyectos se debaten en la comisión de Ecología y tienen el claro objetivo de reducir la contaminación ambiental, pero parece que en el propio cuerpo deliberativo no tomaron aún debida nota. Ayer, en la reunión ampliada de tres comisiones donde se le dio despacho al proyecto del megatorres en el Paseo del Siglo los ediles tomaron agua en vasos de plástico de un solo uso. Y eso, que el propio Palacio Vasallo cuenta con una máquina lavavajilla. El tema ya produce escozor y algo de incomodidad entre las bancas. ¿Tomarán alguna resolución compatible con el medioambiente?

Cuando la grieta es personal

La provincia de Córdoba fue uno de los pilares de la victoria de Macri en 2015. Y ahora el gobernador Schiaretti decidió que el PJ cordobés vaya con boleta corta y dejó a los afiliados en libertad de acción para votar a presidente. Carlos Caserio, flamante titular del bloque de senadores peronistas y que apoya a la fórmula Alberto-CFK, habló sobre las diferencias entre el gobernador y la ex presidenta. “Hay heridas que no cerraron, dejaron huellas profundas. La grieta existe en esa relación, yo espero que puedan superarla”.

Un dirigente con acciones en baja

El “Tano” Angelici ya no tiene la ascendencia que supo ejercer sobre la Casa Rosada. Dejó ser una de las voces más escuchadas, incluso cuando los temas están vinculados por el Poder Judicial, lugar en el cual se manejó a sus anchas. Ante esta realidad. el presidente de Boca busca hacer pie con su propia agrupación radical. Pero el inicio no fue muy promisorio, ya que el cierre de listas de Cambiemos le dejó una mueca amarga porque sus hombres quedaron relegados de las listas oficialistas. Hasta ahora siempre tuvo línea directa con el presidente Macri, de quien es amigo personal, pero parece que esta vez ni siquiera esa relación lo ayudó. A fin de año se termina su mandato en Boca y no puede ser reelecto y, al parecer, lo que le queda es lograr que un hombre suyo quede al frente del club. ¿Lo conseguirá?

Más denuncias contra artistas

Las palabras acoso y abuso comenzaron a aparecer entre los artistas luego de la denuncia pública de Thelma Fardin contra Juan darthés. Lo cierto es que mientras la investigación sigue adelante, en las últimas semanas se produjeron nuevas denuncias públicas que tuvieron como blanco al actor Fabián Gianola y al humorista Miguel Angel Cherutti. Lo cierto es que ambos negaron la veracidad de las acusaciones, pero el tema quedó instalado y seguramente sumará nuevos capítulos. En las últimas horas la bailarina Melissa Brikman denunció Cherutti por abuso sexual; contó que en 2003, cuando ella tenía 18 años, él la contrató para un espectáculo y la obligó a tener relaciones sexuales para poder trabajar.