Los mediáticos y la pandemia

Los mediáticos juegan un papel crucial en la difusión de las medidas de prevención del coronavirus. Tienen legiones de seguidores en las redes sociales, que los admiran, los escuchan y atienden a sus consejos, y, en medio de la pandemia, sus recomendaciones son tan importantes. “La salud debe ser siempre lo primero”, dijo Lionel Messi, quien está en cuarentena junto a su familia en Barcelona. “Es el momento de ser responsable y quedarse en casa”, insistió, como para que no quedaran dudas. Lo siguió el Cholo Simeone, que grabó un video en el que pide que se siga “el camino que marcan los expertos, cuidándonos y protegiendo a la gente que nos rodea”. La cantante Gloria Gaynor subió a Tik Tok un tutorial sobre cómo lavarse las manos en el que canta su megahit “I Will Survive” y, aunque usted no lo crea, hizo escuela. Alejandro Lerner hizo lo mismo al ritmo de “Paz en mi mente” y la Chilindrina, el genial personaje de María Antonieta de las Nieves, también, en el popular programa “El show de Piolín” que conduce Eddie Sotelo en Univisión. Acá, en la pequeña aldea, rápido de reflejos, Juan Junco se encerró en el baño de El Tres y grabó el suyo, no es tan claro como los otros, pero suma. Como decía la abuela, lo que vale es la intención.