Los hermanos, ¿sean unidos?

José Hernández dijo, en su genial "Martín Fierro" que esa era la ley primera, porque sino los devoraban "los de ajuera". Pero la realidad argentina, sobre todo la que se vincula con la política, es prolífica en excepciones. Y si no que lo digan los habitantes de esa provincia tan especial que es San Luis, que tendrá el privilegio en breve lapso de asistir a un fenómeno electoral extraño: nada menos que dos hermanos, y no precisamente jóvenes, se enfrentarán urnas de por medio. Los Rodríguez Saá, claro, son famosos por su personalísimo estilo político, sobre todo "el Adolfo" (71 años). Aunque Alberto (69) también tiene lo suyo. Lo curioso es que la división familiar puede terminar favoreciendo al candidato macrista, Claudio Poggi, y romper así con la larga tradición de que un Rodríguez Saá gobierne San Luis. Por ahora, sin embargo, no se vislumbra una fumata blanca: los hermanos tienen su carácter. No en vano aseguran que por sus venas corre sangre del Che Guevara. Y también, insólitamente, de Jorge Rafael Videla.