Los empresarios ya hablan sin filtro

Por más que el presidente Mauricio Macri intente estimular a sus votantes, prometiendo un raíd de treinta eventos hasta la elección general, tanto la oposición como los empresarios, los sindicalistas y las organizaciones sociales se encuentran abocados a dialogar para tratar de establecer los términos del pacto social que necesariamente deberá implementarse cuando asuma Alberto Fernández. Sergio Massa y José Ignacio de Mendiguren han sido encargados de llevar a cabo esos encuentros y negociaciones con el denominado Círculo Rojo. El sábado pasado compartieron un té con masas con la Cámara de Empresas Estadounidenses (Amchm). En el punto culminante del encuentro, los dirigentes del Frente con Todos plantearon a los empresarios el siguiente interrogante: “Si ustedes se van de viaje, dejan a un gerente en sus empresas y cuando vuelven la compañía vale la mitad, se cayó el consumo y se aumentó la deuda, ¿qué hacen?”. La respuesta del presidente del JP Morgan, Facundo Gómez Minujin, de José Pappo de Nike y de Federico Ovejero de General Motors no se hizo esperar. “Lo echamos”, contestaron al unísono. Y todos sonrieron al concluir que eso harían con Macri si dejara a sus empresas como dejó el país. En tono amistoso, Pappo aprovechó también para recordarle a Massa: “Vos estuviste con todos”. Y el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires le respondió: “En la política local todos estuvieron con todos, pero lo importante es ver cómo se sale de esta crisis y se construye un país mejor”. La reunión mantuvo un tono cordial, con el convencimiento de las partes de que la etapa de Mauricio Macri está definitivamente cerrada, y que es necesario establecer consensos básicos entre el futuro gobierno y el empresariado. En este caso, se trató de empresas y empresarios de primera línea los convocados, ya que, además de los señalados, participaron las más altas autoridades en el país de Walmart y de varias compañías de energía.

Sí se puede cortar boleta

“Setenta fotos de candidatos de PRO en carteles de la avenida General Paz. El presidente y candidato a la reelección debe ser de otro partido porque no está en ninguna”. La cuenta que sacó el politólogo e investigador del Conicet Marcelo Leiras le puso número a una tendencia que ya no sonroja: los intendentes macristas del conurbano bonaerense están haciendo campaña desembozada por el corte de boleta. No se trata sólo de municipios en los que el intendente tiene menos historia de relación con Mauricio Macri como puede ser el caso de Martiniano Molina, en Quilmes. En Lanús, Néstor Grindetti, de inocultable larga relación con el Grupo Macri desde los tiempos de Socma, lanzó en el Twitter oficial del municipio un instructivo para el corte. Incluso, sugiere llevar la boleta. cortada desde la casa. No sea cosa de que se equivoquen.