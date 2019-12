Los dos papas y una mirada sobre la Argentina

Sin dudas no fue casualidad que la película “Los dos papas”, de Fernando Meirelles, se haya estrenado cerca de la Navidad, además del agregado del cambio de gobierno en la Argentina. El filme que magistralmente interpretan Anthony Hopkins, como Benedicto XVI, y Jonathan Pryce, como Francisco, seguramente tendrá repercusión en el ámbito político y de los derechos humanos del país porque en una parte del filme se abordan los años del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Francisco formula una autocrítica por el sonado caso de los curas jesuitas secuestrados por la Armada y afirma que no hizo lo necesario para salvarlos de la tortura. Los diálogos ficcionados entre Jonathan Pryce, que también interpretó a Juan Domingo Perón en el “Evita” de Madonna y Anthony Hopkins son más que interesantes. Aunque no haya sido así exactamente la relación entre el Papa en actividad y el Papa emérito, ese vínculo inspira el pensamiento crítico. Seguramente no faltarán muchos días para que el tema, como tantos otros, tenga una fuerte repercusión política en el país.

¿En la Legislatura también se bajarán los sueldos?

El plan de austeridad de la flamante gestión del intendente Pablo Javkin parece no haber quedado solamente en anuncios para la tribuna. Con las cuentas en rojo, el municipio tiene que pasar el verano, pagar los sueldos y gestionar una ciudad enorme y complicada como Rosario. La onda “ahorro”, que también baja del gobierno nacional, llegó al Concejo Municipal, donde los ediles anunciaron que se bajarán los haberes en un 30 por ciento. Quienes quedaron afuera del ajuste es el personal político y los asesores que no revisten en la planta permanente del Palacio Vasallo. Pero más allá de esto, todavía no se sabe si la Legislatura santafesina adoptará la misma posición que los concejales de Rosario y, nobleza obliga, de otros ediles del interior de la provincia. El gasto de las cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe es más alto en relación a otros cuerpos legislativos del país e incluso del exterior. Un informe de hace unos meses, elaborado por la Fundación Libertad, daba cuenta de ese contrasentido y marcaba con claridad lo innecesario de tamaña erogación de dinero. El problema de la Legislatura no es sólo el salario de los legisladores, sino la gran cantidad de personal que va quedando en la planta permanente una vez que cesa en la función el político que hizo ingresar asesores u otros empleados. ¿Los representantes del pueblo y de los departamentos santafesinos estarán a la altura de las circunstancias?