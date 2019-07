Los cordones del zapato del candidato

Roberto Lavagna recorría el Polo Tecnológico de Rosario en el marco de su visita de campaña electoral en la ciudad. En un momento se apartó del grupo que lo acompañaba, se recostó sobre una pared y se agachó. Se le habían desatado los cordones de un zapato y tenía que atarlos para evitar un tropezón, sobre todo teniendo en cuenta que había que subir y bajar algunas escaleras. El reportero gráfico de La Capital lo sorprendió en esa tarea, igual que Verónica Irizar y Enrique Estévez. Ninguno de los dos se perdió detalle de la operación. Por fortuna, el precandidato presidencial nunca se pisó el cordón.

Taxistas y policías, cara a cara

Como pasa en Rosario, los taxistas de San Lorenzo están preocupados por su seguridad. Tan es así que en estos días se reunieron con los jefes de la policía local para plantear sus inquietudes y exigir más controles en las calles de la ciudad. El encuentro se gestó luego del ataque que sufrió un chofer en un intento de asalto, con secuelas para su integridad física: sufrió heridas severas y tuvieron que hospitalizarlo. El tono del diálogo fue amigable, pero hay taxistas que no ocultan su malestar por el incremento de los robos mientras están trabajando.

Otro ex candidato vinculado a un delito

No es la primera vez que un ex aspirante a un cargo electivo en la provincia tiene problemas con la Justicia. En este caso, se trata de un ex aspirante a entrar en la comisión comunal del pequeño pueblo santafesino de Alejandra, quien fue detenido en un operativo policial contra el robo de ganado y el faenamiento clandestino. El reo pertenece al Partido Justicialista y fue aprehendido por efectivos de la Guardia Rural, un cuerpo de elite de la policía provincial que se dedica a combatir el abigeato y otros delitos vinculados a la vida rural. El hombre fue sorprendido junto a un cómplice mientras trasladaba cortes de carne en un vehículo y ahora quedó a disposición de la Justicia.