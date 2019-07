Los avatares políticos de la izquierda vernácula

Luego de varios años de peleas, finalmente la izquierda volvió a aliarse para competir en las próximas elecciones con el sello de FIT-Unidad, del que participan casi todos los partidos socialistas. Hay uno que no acordó: el Nuevo Mas, al que sus colegas trotskistas lo llaman despectivamente “The New More”, y que lleva como candidata a presidenta a Manuela Castañeira. La mujer basa su campaña en la defensa de los derechos femeninos y, según explica una persona a la cual se la suele ver sosteniendo las banderas rojas, la aspirante a la Casa Rosada suele decirle a su militancia que Nicolás del Caño, que encabeza la fórmula del FIT Unidad, no quiso aceptar una interna con ella porque es “un machista”. Tal vez fue por esa razón que su espacio decidió no sumarse a ese frente.

Casi toda la izquierda va a ir unida, pero siempre faltan cinco para el peso. Mientras apareció el spot oficial del Nuevo Mas, en el que un grupo de jóvenes canta un rap para apoyar la candidatura presidencial de Manuela Castañeira, en Twitter circuló esta semana un video muy divertido en el que suena de fondo un trap, esa música tan popular en estos tiempos, con diferentes rimas en las que se incluyen siempre el nombre de Nicolás Del Caño, principal figura del FIT-Unidad. El tema musical tiene una base muy simple, pegadiza y con frases muy polémicas como “Nico Del Caño, de caño, fumándose un caño”. ¿Fueron los amigos o enemigos?

Pedido de una jubilada a un sindicalista

Tras la reunión de la cúpula de la CGT con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, una jubilada simpatizante del kirchnerismo se hizo paso entre el “scrum” de periodistas que rodeaba al sindicalista para hacerle llegar un pedido poco habitual. “Venga a comer a este restaurante, el de acá a unos metros, pruébelo que atendemos muy bien y hay muy buena comida. A mí me da trabajo hace más de 20 años, aún jubilada. Estamos con problemas y necesitamos que siga funcionando”, le suplicó la señora al jefe de la central obrera a la salida de la sede de UPCN, donde se había consumado la reunión del consejo directivo de la CGT con el ex jefe de Gabinete y candidato presidencial. La respuesta de Daer a la jubilada fue positiva: le dijo que ya había almorzado en ese restaurante, que iba a volver y recomendar. Esperemos que cumpla.