Los abogados dan el ejemplo

En un momento en que las cuestiones de género ocupan un primerísimo plano en la agenda social argentina, conviene tomar nota de una indudable buena noticia: la federación que agrupa a más de sesenta colegios de abogados de todo el país se pronunció favorablemente por la paridad de género en sus cuadros directivos. Y por casa, mientras tanto, se suma otro dato también valioso: con María Belluscia, el Colegio de Abogados de Rosario es uno de los pocos que está presidido por una mujer.



Socios en un negocio poco transparente



Ahora se entiende tanto apoyo incondicional. Carlos Tevez, delantero de Boca Juniors, fue socio de los Macri en el negocio de los parques eólicos, investigado en la Justicia por supuestas negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública. Así surge de los documentos oficiales que trascendieron en las últimas horas. La documentación, que incluye balances comerciales y actas de directorio, fue presentada por las sociedades de los Macri ante la Inspección General de Justicia (IGJ) con un año y medio de demora y tras la intimación judicial. El caso en el que se investiga si el gobierno de Cambiemos favoreció a las empresas de la familia del presidente Mauricio Macri para que se quedaran con seis contratos sin pasar por licitación pública se conoció en enero de 2018. Después, el holding de los Macri vendió cinco de estas licitaciones, lo que le reportó ganancias millonarias. La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ordenó levantar el secreto fiscal de Gianfranco Macri. El hermano del primer mandatario ya estuvo envuelto en otro escándalo cuando blanqueó $622 millones en el sinceramiento fiscal de 2016, gracias a un decreto presidencial que no fue votado por el Congreso y permitió a los familiares de funcionarios acceder a ese beneficio.



El look "sporty chic" de la primera dama



De gira oficial por la India junto a su marido, el presidente Mauricio Macri, la primera dama Juliana Awada deslumbró ayer con su look "sporty chic" al visitar el Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Siempre impecable, Awada optó por un blazer rayado en blanco y verde, un vestido estampado con los mismo tonos y unas zapatillas con plataformas. "Llegamos a la India", dijo Awada en la primera de las fotos que subió a las redes, donde se la ve bajando del avión junto al presidente y su hija menor, Antonia. Luego, posó sola con el hermoso mausoleo de fondo.

