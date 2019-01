Llegaron juntos y ahora se separaron

Dos concejales de la ciudad de Granadero Baigorria que llegaron al cargo en 2015 como integrantes de la misma fuerza política acaban de distanciarse. Se trata de Graciela Bordón y Guillermo Da Ponte, quien al parecer ahora tienen proyectos políticos distintos. Es que mientras ella aspira a ser reelecta en su banca, él está dispuesto a pelear por la Intendencia y para eso está buscando hacer alianzas que al parecer no seducen a la edila. Dicen que la separación política fue de buenas maneras, pero cuando se acerquen las elecciones habrá que ver si no dejó secuelas.







Robaron en el lugar donde cobran multas



El Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Funes recibió la indeseada visita de ladrones. Al parecer los sujetos ingresaron por una ventana que no tenía rejas y una vez adentro se hicieron de lo que tenían más a mano: una computadora y unos mil pesos que encontraron en la caja registradora. En la PC sustraída estaban cargada todas las multas que debe cobrar el organismo por distintas infracciones, aunque la información en poder del Tribunal no corre peligro: según informaron voceros de esa oficina, todos los datos están respaldados en otra máquina. Si alguien creyó que se salvaría gracias a los ladrones, no tendrá suerte.



Unidad del PJ en un pueblo del interior



Hay un pueblo del interior de Santa Fe donde acaba de producirse un hecho político que no deja de llamar la atención. Se trata de Arequito, una localidad de unos 7.000 habitantes ubicada sobre la ruta provincial 92 a unos 82 kilómetros de Rosario. En ese lugar el peronismo tiene dos corrientes internas, pero lo que ocurrió estos días es que ambos sectores sellaron la unidad y acordaron ir juntos en las elecciones primarias. Por esa razón, el 22 de febrero el PJ local inscribirá una sola lista para las Paso del 28 de abril y se llamará Arequito Más Activo, producto del acuerdo alcanzado entre los sectores liderados por Gabriel Bustamante y Emiliano Pavicich. El otro dato llamativo es que por ahora no se habla de candidaturas, y que este nuevo espacio de unidad peronista convocó a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa. El objetivo final, dicen, es llegar a la conducción de la comuna.