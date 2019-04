Lifschitz, Alfonsín y el momento complejo de la Argentina

El gobernador Miguel Lifschitz volvió a viajar esta semana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esta ocasión para participar de un evento por la celebración de los 30 años de la revista Noticias que la editorial convirtió a la vez en un homenaje a Raúl Alfonsín al cumplirse el décimo aniversario de su fallecimiento. Lifschitz recordó con mucho cariño y admiración al radical, a quien llamó "el padre de la democracia", y dijo que le tenía mucho cariño a su propio partido, el socialista. Incluso hizo una breve reflexión en la que vinculó a Alfonsín con la actualidad: "Uno se pregunta en un momento tan complejo de la Argentina qué haría, qué nos diría, qué nos aconsejaría si estuviera entre nosotros. Difícil saberlo. Pero estoy seguro de que nos convocaría a todos a sentarnos alrededor de una mesa para discutir ideas y no nombres propios, a ponernos de acuerdo para salvar al país y construir el futuro", casi pensó en voz alta. Y le devolvieron aplausos.

Un pronóstico sobre los chacareros

Reapareció Eduardo Buzzi, quien además de criticar con dureza al gobierno de Mauricio Macri ("Hizo todo mal y nadie le cree, ni siquiera los empresarios amigos") lanzó algunos pronósticos sobre lo que cree que harán los productores agropecuarios con lo que recauden por la cosecha. "No van a comprar maquinaria, ni a pedir crédito, ni a invertir. Hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar dentro de seis meses", vaticinó. También dijo que no van a liquidar toda la cosecha y que van a atesorar buena parte "en defensa propia". Después se metió en la coyuntura electoral y sostuvo que Roberto Lavagna con el peronismo histórico y Miguel Lifschitz serían una buen opción para salir de la grieta y la crisis. Al menos esta vez no se postuló como candidato a nada.

Ofrece sortear plata a cambio de votos

Un precandidato a concejal de la ciudad de Casilda ideó el siguiente mecanismo para ganar adeptos: ofreció sortear 5000 pesos en el caso de obtener los votos que le permitan llegar a la banca. Se trata de Juan Carlos Belletti, quien se postula por la lista "Unidad, Vida y Valores". Para participar, los casildenses debían enviarle un WhatsApp expresándole su apoyo. La iniciativa generó muchas críticas de sus seguidores, pero también muchos otros la apoyaron. Lo que no se sabe es si por empatía o por necesidad del dinero.