Leyó apurado y le puso "me gusta"

Curiosa jugarreta puede desairar a veces a los encargados de manejar las redes sociales de los precandidatos a cargos electivos si no prestan debida atención a lo que hacen. Probablemente es lo que le pasó a alguien del equipo de la concejala Verónica Irizar, que ayer leyó "Gestión Mónica Fein" en un tuit y se apresuró a ponerle "me gusta". Lo que no advirtió el colaborador de la aspirante a suceder a Fein en el Palacio de los Leones es que en rigor había aplaudido un tuit crítico hacia la intendenta. En efecto, se trataba de la fotografía de un pozo en una avenida de la ciudad tapado con maderas y señalizado con una cubierta en desuso por los vecinos de la zona, a la que acompañaba la lacónica frase de alguien evidentemente crítico con el Ejecutivo municipal. Cosas que pasan cuando el apuro apremia, más allá de que después el "me gusta" haya sido borrado.



Se fue hasta del grupo de WhatsApp



En el PRO de Rosario todos están enojados con Roy López Molina. Es que, como reveló este diario hace algunos días, quien resultó electo concejal en 2017 después de vencer en la interna a Anita Martínez y se encaminaba a ser el candidato a intendente de Cambiemos en 2019 puso condiciones para postularse y dejó al descubierto así una feroz interna dentro del partido de Mauricio Macri en la ciudad. En el PRO no sólo están enojados por ese gesto sino también porque el edil está virtualmente desaparecido y ya ni siquiera habla con sus camaradas. Es más: dicen que hasta se borró de un grupo de WhatsApp en el que él y otros concejales y referentes se comunicaban hasta no hace mucho. ¿Habrá llegado a tanto?



Clima tenso en la Perla del Oeste



Transcurren días agitados en la ciudad de Rafaela, la Perla del Oeste santafesino. Es que una serie de robos con la modalidad de entraderas ocurridos la semana pasada encendió las alarmas de la población y también repercutió en la administración y la política locales y provinciales. Hubo varios pedidos para que la Casa Gris desplazara al jefe de la Unidad Regional con asiento en la ciudad ("fueron sólo tres hechos puntuales", se defendió el apuntado, algo que hasta la prensa se encargó de contrastar con la realidad) y ayer el Concejo Municipal aprobó durante una sesión extraordinaria la declaración de la emergencia en seguridad. Durante el debate los ediles plantearon fuertes críticas a las políticas de seguridad que bajan de Santa Fe y no faltaron tampoco cuestionamientos al intendente. Habrá que ver hasta qué punto sirve la declaración de emergencia.

