Las noches sin dormir de Macri



No es novedad que Mauricio Macri es un apasionado del fútbol y fanático de Boca. En los últimos días había dicho que prefería que no hubiese superclásico en la final de la Copa Libertadores. "¿Sabés lo que son tres semanas sin dormir?", interrogó en ese momento ante la consulta de los medios. Incluso habló sobre las consecuencias de una derrota. "¿Sabés la presión que va a ser eso?, el que pierde va a tardar 20 años en recuperarse". Ahora ya es una realidad: Boca y River se enfrentarán en la final de la Libertadores. Y en las redes sociales rescataron un tuit de Macri cuando era jefe de Gobierno porteño: "Un River-Boca merece el espacio y la atención de un día no laborable", escribió en ese momento. ¿Seguirá pensando igual? Ojalá que en estas semanas pueda conciliar el sueño y pensar no solamente en el partido.



Una empresa en la mira del Concejo



El concejal Osvaldo Miatello viene siendo muy crítico con la empresa Tránsito Rosario SA, que tiene a su cargo el estacionamiento medido en la ciudad. El edil cuestionó el poco avance de las obras que la compañía debía realizar desde que resultó adjudicataria del servicio. De hecho, el Concejo aprobó el pedido para que se la sancione por incumplimiento con el plan de inversiones previsto en el pliego licitatorio. Las sanciones estipuladas incluyen hasta la rescisión del contrato. "Pasaron diez meses y no se ven obras significativas, sólo han reemplazado algunos pocos parquímetros", disparó Miatello. Habrá que ver si ahora, que quedó en la mira del Concejo, la concesionaria del estacionamiento medido se decide a cumplir con sus compromisos.



Estar lejos no lo ayudó



El periodista Ari Paluch regresó con su programa radial tras haber estado alejado varios meses por las denuncias de acoso sexual que recibió. Retornó a la misma emisora, Radio Latina, con "El Exprimidor", el programa que conduce desde hace varios años. Y por lo que se escuchó en la primera edición del envío, parece que no aprovechó demasiado este tiempo de ausencia para reflexionar un poco sobre lo que pasó. Paluch no hizo ninguna referencia específica a las denuncias realizadas por varias mujeres en su contra, aunque recurrió a una broma de dudoso gusto. Al presentar a Agostina Biasatti y Juan Lehmann, dos de sus compañeros de mesa, se refirió a ellos como "las nuevas víctimas del programa". Sonó como una burla a sus ex compañeras, las mismas que hicieron las denuncias por abuso.

