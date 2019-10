Las líneas internas que ya se perfilan

Si los resultados de las Paso se confirman en dos semanas, ya nada será igual en Cambiemos. Con la modalidad particular del oficialismo, mucho más pulcra y cuidadosa de las formas, dos lineas de pensamiento fragmentan el universo interno. Quizás lo de “halcones” y “palomas” sea una exageración, pero claramente se puede hablar de un sector duro y de otro moderado para encarar el día después. En el primer grupo, que se viene desinflando a pasos agigantados, están Macri, Marcos Peña, Carrió, Patricia Bullrich y Pichetto como cabezas visibles. El otro sector encarna quizás la renovación y apuesta a la búsqueda de consensos políticos con el Frente de Todos. Allí sobresalen Rodríguez Larreta, Vidal, Lousteau, Frigerio y el radical Cornejo; hoy tienen menos poder, pero con los resultados en la mano el mapa será diferente. Lo que está en juego, además, es la conducción del espacio en los años que vendrán. El 27 de octubre se sabrá quiénes tendrán el timón.

Cambio de fecha por un motivo especial

El presidente Macri no quiere que nada empañe el tramo final de su campaña. Por eso sondeó la posibilidad de postergar el partido por la semifinal de Libertadores entre Boca y River para después de las elecciones, pero no encontró eco en la Conmebol, al menos hasta ahora. Pero le fue mucho mejor en la AFA, gracias a la influencia y al peso específico d Daniel Angelici. Lo cierto es que el presidente de la Nación solicitó que ni Boca ni River disputen sus partidos de Superliga el sábado próximo, para que no se superpongan con su acto en el Obelisco de ese mismo día. Y, obvio, lo consiguió: ambos jugarán el viernes. La excusa que ofreció la AFA no resultó creíble para nadie: dijo que era para que los jugadores de Boca y River tuviesen un día más de descanso antes de enfrentarse entre sí. Macri sabe que es local en Ciudad de Buenos Aires y confía en que una multitud copará la 9 de Julio para dar testimonio de su apoyo al gobierno. Y no quiere que los partidos le resten potenciales participantes de su movida.

Iron Maiden en el Congreso

Una gestión de la diputada Victoria Donda consiguió que el Congreso homenajeara a la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden. Varios legisladores lo tomaron con sorna, ya que, aseguran, no fue precisamente un año de gran actividad legislativa y vieron el acto fuera de contexto. Lo cierto es que más allá de las chicanas de algunos, la banda fue declarada “Huésped de honor”. Al argumentar la distinción Donda aseguró que “Iron Maiden, como parte del heavy metal, del rock, ha hecho mucho por la libertad de expresión en nuestro país”.