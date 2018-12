Las deudas de la familia presidencial

Una nueva empresa del clan Macri, llamada Yacylec, que es la transportadora de energía desde Yacyretá, mantiene una deuda con el Estado de 46 millones de pesos entre impuestos, multas e intereses. La noticia fue dada a conocer por el periodista Hugo Alconada Mon, quien señaló que la Sala D del Tribunal Fiscal rechazó la apelación presentada por la empresa que se oponía al reclamo millonario de la Afip y dictaminó así que ese es el monto de la deuda originada hace más de 14 años. En Yacylec Macri tuvo el 5 % de las acciones hasta febrero de 2016, o sea unos meses después de que ya había asumido como presidente de la Nación. La deuda original deviene de impuestos no pagados entre los años 1998 y 2002. Luego de conocido este fallo seguramente la empresa apelará. Tiene la posibilidad de hacerlo ante la la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ante la Corte Suprema de Justicia y continuar sin pagar por años. La familia Macri tiene deudas millonarias con el Estado: en el caso del Correo Argentino debe 4.277 millones de pesos.



El "uso selectivo" de la Justicia



El Papa Francisco se muestra preocupado por la situación judicial de los ex presidentes de América latina entre los que menciona a Cristina Kirchner, el brasileño Luis Inacio Lula Da Silva y el ecuatoriano Rafael Correa. Así lo revela un artículo de Vatican Insider, que da cuenta de las inquietudes de Francisco en torno al "lawfare", el fenómeno al que alude con frecuencia la ex presidenta para referirse al uso selectivo de la Justicia para inhabilitar a líderes políticos y sociales de la región. Francisco recibió un informe detallado sobre la situación procesal de Cristina, Lula y Correa que le acercó un grupo de juristas latinoamericanos integrado por el abogado argentino Roberto Carlés, la brasileña Carol Proner, la italiana Grazia Tuzi y el músico brasileño Chico Buarque. El Papa los recibió durante 45 minutos, en una reunión de tono distendido que tuvo lugar en su residencia del Vaticano. "El motivo fue presentarle al Papa este informe elaborado por la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil, junto con otros juristas, sobre la situación del Estado de Derecho en América Latina", explicó Carlés. Precisó que los documentos entregados explican "puntualmente" la situación procesal de distintos líderes políticos latinoamericanos, quienes han sufrido procesos penales en los últimos años.

Un ex juez en la UCA

La Facultad de Derecho de la UCA tendrá desde hoy un nuevo decano. El doctor Luis María Caterina asume el cargo y es la primera vez en medio siglo que es nombrado en ese puesto, en Rosario, un ex magistrado que se desempeñó en el ámbito penal. ¡Felicitaciones!