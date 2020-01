Las calles de la ciudad se pusieron "picantes" por la inseguridad

Se puso “picante” la inseguridad en Rosario. Hasta ayer en la ciudad se registraron 12 asesinatos. Aunque Santa Fe tiene desde hace un tiempo una tasa de homicidios que casi duplica la media nacional, hay datos que asociados a estos números no dejan de llamar la atención y encienden todas las alarmas. Uno de ellos es que desde el cambio de gobierno en la provincia la policía brilla por su ausencia en las calles y esa es una de las quejas que más se repiten entre la gente. ¿Cuál es la explicación para este hecho que los ciudadanos verifican todos los días? En principio no hay ninguna, al menos en la superficie. El resultado es la falta de prevención, un déficit que no sólo disparó las muertes violentas en los últimos días sino que además pareció liberar a la ciudad para los delincuentes. Hay más robos callejeros, más atracos a domicilios (con o sin sus ocupantes) y una sensación generalizada de que la gente está desprotegida. A eso se le suman fugas extrañas, como las que protagonizaron dos delincuentes pesados nada menos que en el Centro de Justicia Penal, o como la del hombre que quemó y causó la muerte de su ex pareja, y otros episodios igualmente graves. Hasta el intendente Pablo Javkin reconoció el miércoles que la inseguridad es el principal motivo de las quejas de los rosarinos, algo que probablemente también se replique en la ciudad de Santa Fe y en otras de la provincia. Si hay un plan para mejorar la seguridad, no es necesario que el gobierno lo anuncie con bombos y platillos: lo que los ciudadanos necesitan es que se verifique en la calle y en sus hogares. Porque la inseguridad, ya se sabe, está lejos de ser una sensación. Y más con los episodios de los últimos días.

El error en una cifra sobre homicidios

Apenas empezaba el día ayer cuando la Oficina de Prensa y Difusión del Ministerio Público de la Acusación envió a todas las redacciones un breve comunicado para aclarar que las muertes por homicidio en Santa Fe durante 2019 fueron 337 y no 377, como se informó el día anterior. El informe preliminar del MPA había sido difundido públicamente con el error, y todos los medios locales lo multiplicaron. Lo extraño es que no lo advirtieran antes, ya que durante la tarde del miércoles el dato ya había rebotado en radios, canales de televisión y sobre todo en medios digitales.