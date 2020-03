La sinceridad brutal de una flamante mamá

La periodista Mina Bonino, quien acaba de ser madre con la llegada de Benicio, fruto de su relación con Federico Valverde, el jugador uruguayo del Real Madrid, hizo fuertes afirmaciones en las redes sociales acerca del costado difícil que tiene su nueva situación, habitualmente idealizada: “La maternidad es una m... —descerrajó, sin medias tintas—. Pongámonos a desmitificar tapas de revista donde la maternidad es color de rosa. Duele, duele hasta las lágrimas. Cansa, te agobia, te arrepiente. Te hace levantar a las tres. A las cuatro, a las cinco, a las seis”, escribió desde su cuenta oficial de Instagram. Pero no se quedó allí: “La maternidad te recuerda que estás gorda, despeinada, hinchada, desarreglada. No es mágico. No existe esa conexión. Dar el pecho es una m... Una m... muy necesaria, pero una m... en fin. La maternidad es culposa. Viene para criticarte. Te juzga. Te señala con el dedo para decirte que no estás haciendo las cosas bien. Te encuentra angustiada. Triste. Y a su vez tan feliz que te marea. No importa cuán acompañada estés. No importa cuántos pañales cambie el padre. La maternidad siempre te hará sentir sola”, continuó, con sinceridad brutal, que dejó la puerta abierta para un futuro debate.