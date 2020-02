La preocupación de los santafesinos

La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia quedó a cargo de un diputado radical que durante cuatro años trabajó en el Ministerio de Seguridad de la provincia como un colaborador estrecho del ex ministro Maximiliano Pullaro. Por eso no dejó de llamar la atención el comunicado que distribuyó el encargado de manejar la prensa de ese sector, donde se dice que la comisión que ahora preside el legislador de la UCR "pone foco en uno de los temas que está entre las primeras preocupaciones de los santafesinos". Lo que no aclara el texto es si esa preocupación es reciente y si viene desde hace años, cuando el diputado tenía responsabilidades mucho mayores que ahora en el ministerio de esa área.

Punto para una organización local

En Mitre y Salta deben estar de festejos. Es que según un ránking que elabora una universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, la Fundación Libertad figura en el puesto 116 a nivel mundial y el 35 a nivel de América Central y del Sur entre las think thanks del mundo. En la sede de la fundación interpretan que eso la convierte en una de las más relevantes del mundo y ni hablar de la Argentina, donde hay 277 entidades de ese tipo. Punto para la organización rosarina.