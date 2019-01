La pregunta que irritó al entrevistado

En una radio local entrevistaban ayer al candidato a presidente José Luis Espert. Acaso porque el postulante es economista, la mayor parte de las preguntas rondaron en torno a las políticas de Mauricio Macri en esa materia, y en lo que haría Espert en caso de que resultara electo. A las respuestas no le faltaron las altas dosis de soberbia que suelen caracterizar al entrevistado, algo que incluso después los oyentes se encargaron de destacar una y otra vez a través de sus mensajes al programa (también tuvo apoyos). Pero una pregunta del conductor desencadenó un final abrupto del diálogo, cuando el periodista quiso saber a quién votaría entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. Tajante, el economista retrucó: "No sé por qué me preguntás eso si te estoy diciendo que voy a ser candidato". Después de eso ya casi no hubo lugar para preguntas y cuando lo despidieron al aire Espert no respondió. Había colgado el teléfono.