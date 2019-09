La millonaria deuda familiar

La firma Sideco Americana, de la familia Macri, mantiene una deuda con el Banco Nación que asciende a los $371.548.000, según los registros oficiales. La compañía dejó de pagar hace meses, por lo que fue elevada a la “categoría 2”, para pasar a la cartera de clientes bajo “seguimiento especial” del banco. Incluso, si en los próximos días no regulariza su situación, será elevado a la “categoría 3”; es decir, un cliente de riesgo medio “con problemas”, según la clasificación automática del Banco Central. Según trascendió, la deuda corresponde a una reestructuración de 2001 por operaciones en moneda extranjera: al grupo Macri se le dieron dos créditos pesificados en 2003 y uno más en 2008. “A la fecha deben 3 cuotas y los intereses no paran de subir, si en los próximos días no pagan la deuda va a superar los 400 millones, es preocupante”, aseguró un experimentado analista de riesgos del Banco Nación y agregó: “Lo que están haciendo es esperar a propósito, para que pronto el banco busque alternativas y les refinancie de nuevo la deuda como si ellos fueran deudores de créditos UVA a los que se les encareció tanto que no pudieron pagarlo más”. Además de esto, Sideco mantiene una deuda con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra en categoría 3, a solo un paso de ser elevada a la cuarta categoría, que es “contribuyente en instancia judicial”.

El WhatsApp del candidato

En diez días, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, tendrá en sus manos unas 240 páginas con propuestas de gestión para un futuro gobierno. Será la recopilación de las 10 carillas, como máximo, que le pidió a cada uno de los 24 equipos temáticos el coordinador Nicolás Trotta. En el Frente aclaran que “no es un programa de gobierno” sino propuestas que debe articular luego Fernández con su equipo político y económico más estrecho. No son muchos los que consiguen ver a Alberto Fernández por estos días. Pero todos los que trabajan aportando ideas han chateado por WhatsApp. Su teléfono recibe todo tipo de mensajes: felicitaciones, pedidos, sugerencias y hasta reproches por lo que dijo públicamente, o dejó de decir. A uno de los dirigentes que lo conoce desde hace años le tocó que el candidato presidencial lo bloqueara en forma temporaria por los cuestionamientos a uno de los discursos en los que se mostró enojado. A todos los lee en su pantalla. A muchos les pide opinión sobre sus discursos, a muy pocos los invita a su departamento en Puerto Madero, y con muy poquísimos concreta esas reuniones. Alberto prefiere en este tiempo la comunicación vía WhatsApp antes que las grandes reuniones.