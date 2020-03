La fatal decisión que nadie quería tomar

Es la decisión que nadie quería tomar, y es lógico, porque es “de acá”, porque fue él y nadie más quien hizo que aquí, allá y en todas partes digan que “Rosario siempre estuvo cerca”, porque es un gran músico, bien rosarigasino, tanto que, después de grabar el disco más exitoso de su carrera, “El amor después del amor”, volvió a la ciudad para buscar inspiración y grabar esa maravilla que bautizó “Circo Beat”, en la sala Lavardén, donde se se hacían los recitales de Amader, donde tocaba la Trova cuando todavía no era la Trova y Pablo el Enterrador, cuando no era leyenda sino un puñado de hippies pelilargos que seguían como a un gurú iluminado al viejo y olvidado Koki Anton. Nadie quería tomar la decisión, pero era inevitable. El concierto de Fito en el Hipódromo no se podía hacer, no en medio de la pandemia de coronavirus, mal que les pese a él, a sus fans, a los organizadores, a la Muni y a la provincia. Lo que pocos saben es que Fito ya estaba en la ciudad, que la rueda mágica ya estaba en marcha y que la cancelación del show dejó a 350 personas sin trabajo y pérdidas millonarias. Sí, esos son los números de una producción de la magnitud del lanzamiento de “La conquista del espacio”, el nuevo disco que Fito quería estrenar en su ciudad y el día de su cumpleaños. No fue.