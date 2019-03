La fábrica ficticia bajó las persianas

La firma Noroghi, una de las tantas empresas que Mauricio Macri visitó el año pasado y mostró como ejemplo de progreso, cerró sus puertas y dejó a todos sus empleados sin cobrar. El presidente había visitado la fábrica de Nueva Pompeya en septiembre del año pasado. Fue una de las tantas visitas que Macri realiza en secreto y con carácter relámpago para después difundirlas por las redes sociales. Según el gobierno, la firma se dedicaba a fabricar electrodomésticos. En 2018 habían realizado su primera venta al exterior y serían los primeros en vender productos de industria nacional a Estados Unidos. Todo un ejemplo de éxito y emprendedorismo, según decían. El fundador de la empresa, Fabián Colussi, aseguraba que también exportarían a México y que aumentarían la dotación de empleados "de 132 a 200". Pero pocos días después de la visita, se supo que la fábrica era "ficticia" y que no producía nada. En rigor, Noroghi no tiene línea de producción, es sólo una importadora de marcas chinas y lo que visitó Macri el año pasado fue un galpón de almacenamiento donde trabajan unos pocos empleados. De fluidos vínculos con el macrismo, Colussi suele recibir "visitas" filmadas de funcionarios del PRO. Y la semana pasada explotó el escándalo final: el dueño hace meses no paga los sueldos a los pocos empleados registrados que tiene, con lo cual se comprueba que la visita a la fábrica fue sólo una puesta en escena.

Denuncias contra el primo hermano

Desde el 2016 Juan Manuel Awada es denunciado por maltrato físico y psicológico por parte de su ex pareja, Cecilia Prikels. Su apellido no solo coincide con el de la primera dama, Juliana Awada, sino que lo une directamente el vínculo sanguíneo. Son primos hermanos, pero desde hace tiempo se mantienen sin relacionarse. Por alguna razón, la causa judicial no avanza. Ahora se suma una nueva denuncia por secuestrar al hijo que tienen en común. El niño tiene 7 años y se llama Kalil. Su abuela materna, Marta Maitz, es quien cuenta con la tenencia temporaria debido a que Cecilia no está en condiciones psicológicas de cuidarlo debido a las secuelas de la violencia de género que padeció. "El día que debía ir al juzgado para ser notificado de que me entregaban la tenencia provisoria a mí vino a casa y se lo llevó", contó Maitz. Juan Manuel Awada se muestra amenazante desde sus redes sociales. En su perfil de Twitter armó su apellido con balas y se exhibe con un rifle de aire comprimido.