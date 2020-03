La eterna vigencia del vermut con lupines

El vermut está de moda. Era la bebida que tomaba el abuelo los domingos mientras el asado se doraba en la parrilla del fondo y que hacía equilibrio en la mesa del club cuando con voz ronca gritaba “¡quiero vale cuatro!” y ponía sobre la mesa de un golpe el ancho de espadas. Lo acompañaban tan bien un platito de lupines como de aceitunas negras, pero lo que mejor le sentaba era la charla con amigos. Aquellos viejos buenos tiempos parecían idos, pero no, nada que ver, estaban adormecidos en esa somnolencia típica de los domingos a la tarde justo después de la gran comilona. La movida que hay hoy en la ciudad lo evidencia con creces. El vermut está vivo y lleno de energía. Lo demuestra tanto la Fontana que inauguró el inquieto Matías Dana en el Belgrano Café, esa curiosidad irresistible que atesora el Far West rosarino, y que mana a borbotones el mágico elixir. También, el talento de Matías Jurisich que, a fuerza de prueba y error, logró colar su Vermut Pichincha en el top ten de la prestigiosa revista gastronómica canadiense The Manual Guide. Pasó cinco años buscando la fórmula correcta y, finalmente, dio con la combinación correcta. Que es deliciosa y recrea los aromas y sabores del legendario barrio que creció alrededor de la vieja estación Sunchales.