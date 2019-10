La diferencia se amplía

A menos de un mes de las elecciones generales del 27 de octubre y con el nuevo impulso para el gobierno nacional por la victoria del candidato radical en Mendoza, las encuestas vuelven a formar parte del debate político. A pesar de que el oficialismo inicia con su campaña del “Sí se puede”, las consultoras no le traen buenas noticias. Según el estudio de Ricardo Rouvier & Asociados, el Frente de Todos ampliará la diferencia que sacó en las Paso. Los 16 puntos (47,78 a 31,79) que obtuvo la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner se estirarían y superarían los 18 puntos. De esta manera, el binomio de los Fernández llegaría a la Casa Rosada en primera vuelta, evitando el ballottage que busca forzar Mauricio Macri. Según la encuesta mencionada, la intención de voto del Frente de Todos es del 50,3% mientras que la de Juntos por el Cambio 32,8%. Sin embargo, incluyendo la proyección de los indecisos, Alberto Fernández alcazaría el 52,9% mientras que Macri sumaría 34,5%.

El operador judicial del peronismo

Rompió el silencio. Javier Fernández, auditor General de la Nación y conocido en los pasillos de los Tribunales por ser unos de los máximos operadores judiciales del peronismo, habló. Y, como suele ocurrir en las contadas veces que salió a la luz pública, dejó varios mensajes que son leídos con atención en los despachos judiciales y políticos de la Argentina. “Cristina tuvo un gesto extraordinario y eligió a Alberto, pero ella tiene los votos”, sostuvo en una entrevista con la revista Crisis, en la que se refirió a su relación con el kirchnerismo, su percepción de Alberto Fernández y el rol de la Justicia en la era Macri. “Este gobierno usó la corrupción, tratando de meter presos a todos, como una comidilla”, dijo Fernández. Para él, la gestión de Cambiemos no respetó el “proceso y el derecho a estar libre” e inclusive “cambiaron jurisprudencia” y “se inventaron causas”. El dirigente, que se reconoce como un “soldadito del peronismo”, marcó que eso fue posible porque “algunos jueces y fiscales no se animaron a decirle que no, son cobardes”. “Si no se pueden aguantar las presiones, no se puede ser juez”, expresó el auditor, que desde 2001 tiene un puesto en el organismo que asiste al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público. En el mundo cambiemita, Fernández marca a Alejandro Pérez Chada (abogado de Macri), Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello como los interlocutores M con la Justicia. Los crítica duramente, pero hay elogios para otro allegado de Macri, Daniel Angelici. “El Tano es otra cosa”, dice.