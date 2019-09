La desafortunada frase de Macri

Seguramente el agotamiento que provoca la gestión de gobierno, el estrés o las preocupaciones cotidianas le jugaron una mala pasada al presidente Macri. En realidad, para ser justos, una nueva mala pasada. Fueron varias en los últimos tiempos, pero esta seguramente estará en el podio de sus lapsus. En un discurso sobre la necesidad de que la Justicia sea independiente de las autoridades de turno y que mantenga su transparencia, pronunció una frase desafortunada. “Tenemos el deber de decir verdad; a mi me parece como una obviedad increíble que uno no pueda mentirle al juez”, aseguró el presidente ante la mirada atenta de varios jueces. Entre ellos pudo verse en primera fila la magistrada Gómez Alonso, a cargo de la causa del Correo Argentino, y a su hija Díaz Cordero, también jueza de la Nación. El pedido de presidente por una Justicia independiente llegó tras una serie de fallos a favor de detenidos ligados al kirchnerismo.

La bailarina que se cruzó de vereda

En campaña todos los votos valen. Mucho más si se trata de una figura del espectáculo. Por eso por estas horas hay mucho malestar entre funcionarios macristas con Mora Godoy, ya que consideran que la bailarina traicionó la confianza y el lugar que tuvo durante la actual gestión de gobierno. Lo cierto es que Godoy fue uno de los íconos culturales macristas: bailó con Barack Obama ante las cámaras de todo el mundo; hizo lo propio con el ex presidente francés François Hollande y en privado para el presidente chino Xi Jinping; en todos los casos, obviamente, por su buena relación con Hernán Lombardi, ex ministro de Cultura porteño. Pero el sábado Mora Godoy estuvo en primera fila durante la presentación del libro de Cristina, “Sinceramente”, en La Matanza. Se la vio risueña, distendida y aplaudiendo a la ex presidenta. Por estas horas a Lombardi le llueven los pases de factura.

Sin grieta en Diputados

En algunos lugares la transición ya es una realidad y se lleva adelante sin cortocircuitos. El actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y Sergio Massa son amigos desde hace años y se reúnen a comer con cierta regularidad. En las últimas veces ya no sólo se habla de política sino también de los secretos y el funcionamiento Diputados, ya que esa será la función del ex intendente de Tigre si Alberto F es electo presidente. Monzó sabe que se va por la puerta grande y está actuando en consecuencia: aseguran que ya le transmitió a Massa los números de la Cámara y el detalle del ajuste que hizo en los últimos meses. Y le ofreció dejarle a quien considera el mejor funcionario de la Cámara.