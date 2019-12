La amenaza de un intendente

El periodista Luis Novaresio reveló un difícil momento que le tocó atravesar cuando un político lo amenazó con revelar su orientación sexual para que no diera a conocer una investigación. Desde hace ya largos meses, Novaresio hizo publica su relación con el empresario Braulio Bauab y se muestra muy feliz y contento. Sin embargo, el conductor dio a conocer que hace 30 años cuando apenas comenzaba su carrera en los medios vivió en Rosario un tenso momento cuando lo amenazaron por ser gay. En PH Podemos Hablar, el programa de TV que conduce Andy Kusnetzoff, Novaresio afirmó que se alejó “del prejuicio y la culpa” y que la “salida del closet” lo tiene “muy contento”. Pero en medio de la conversación, Kusnetzoff le recordó: “En algún momento, en Rosario, lo llegaron a usar para amenazarte, eso me parece tremendo”. “Eso fue en plena nota, no lo nombro porque se murió”, comenzó diciendo el periodista. Y continuó: “Fue un intendente de cerquita de la ciudad de Rosario al que yo denuncié con pruebas, y efectivamente era ñoqui en la Cámara de Diputados y tenía a tres de sus familiares en la cámara”, contó Novaresio. “Entonces yo le digo «yo sé», y el tipo me dice «si yo cuento lo que yo sé de usted». Yo tenía veintipico, y quedé paralizado, no pude seguir la nota. Yo tengo 55, hace 30 años atrás”, recordó con pesar.

Ya se muestran en público

La pareja de Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja (ella le lleva 14 años) continúa afianzándose y a cuatro meses de iniciar su relación comenzaron a realizar salidas públicas. Este fin de semana ambos asistieron al cumpleaños de Nancy Dupláa, quien es muy amiga de Ortega, y no dudaron en llegar juntos. “Estoy muy enamorada. Estamos hace muy poquito, pero estamos los dos muy contentos. Compartimos muchas cosas, ideología, intereses, gustos. Muchas cosas”, aseguró la actriz, a quien se la notaba incómoda y quería entrar rápido para evitar continuar con las preguntas. Por su parte, el ex de Florencia Kirchner explicó que se encuentra en un muy buen momento y disfrutando de esta nueva relación. Entre las actividades que comparten y llevan a cabo juntos se encuentran la lectura, la militancia (ambos viven con alegría el nuevo gobierno de Alberto Fernández), el teatro y también compartir momentos en familia. Sobre todo los fines de semana, en los cuales aprovechan para pasar tiempo con su hijos (Camilo y su ex Florencia son padres de Helena, de cuatro años; y Julieta y su ex Iván Noble son padres de Benito, de 14), que ya se conocen y se llevan bien. También se han presentado al resto de sus familiares, quienes se mostraron felices por la pareja. Incluso hubo una reunión en la que Vaca Narvaja habló con su flamante suegro Palito Ortega, con quien comparte la ideología justicialista.