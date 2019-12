Kaniche y los elogios al senador

El senador provincial Raúl Gramajo, que está a punto de iniciar su séptimo mandato, armó en estos días una gran fiesta en la que entregó subsidios a comunas e instituciones intermedias de su departamento, 9 de Julio, por unos 5 millones de pesos. Pero además se dio un gusto: llevó a la celebración al grupo musical de cumbia santafesina Kaniche. Casualidad o no, la voz y líder de Kaniche es alguien que en los próximos días se sentará cerca de Gramajo en la Cámara alta. Se trata de Marcos Castelló, actual concejal de la ciudad de Santa Fe y futuro senador por el departamento La Capital. Quizás por eso los más advertidos no se sintieron sorprendidos por los elogios públicos de Castelló al hombre de Tostado, a quien llegó a decirle: “Hace falta más gente como vos, Raúl”. ¿Se habrá referido a las habilidades políticas del destinatario para acumular siete mandatos en el Senado?

Querían saber si viajó, y a dónde

¿El gobierno de Mauricio Macri espió al diputado nacional santafesino Alejandro Ramos? Según una investigación periodística, el ex intendente de Granadero Baigorria y ex secretario de Transporte de la Nación durante el último gobierno de Cristina de Kirchner figura en un informe entregado por la Dirección Nacional de Migraciones a un juez federal que da cuenta de ingresos irregulares a la base de datos de ese organismo para conocer las entradas y salidas del país de jueces, fiscales y legisladores de varias provincias. No se sabe qué información obtuvieron quienes ingresaron a esos documentos, pero se sospecha que quien lo hizo probablemente tenía intenciones extorsivas. Habrá que esperar los resultados de la investigación judicial, que está a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

Adolfo, el senador por La Rioja y los otros

No pasó desapercibida una fotografía que circuló el miércoles en redes sociales y medios de comunicación. En la imagen se veía a los integrantes del bloque de senadores justicialistas junto a la futura vicepresidenta de la Nación, Cristina de Kirchner. Además de la novedad de la presencia de Adolfo Rodríguez Saá, quien se sumó así oficialmente al bloque, se pudo ver allí a Carlos Saúl Menem, en otra época un “enemigo” de Cristina. El eterno senador riojano llegó a la cámara el 10 de diciembre de 2005 y su nuevo mandato expirará en diciembre de 2023, siempre que siga sin prosperar un pedido de desafuero para que se haga efectiva la condena judicial de la que fue objeto por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Pero eso, ya se sabe, es muy poco probable que ocurra.