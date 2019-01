Javier Milei, a las tablas

El economista "libertario" sale de gira por la costa atlántica con un espectáculo veraniego. ¿Será que le cabe más el show que el ambiente académico o comenzó la campaña electoral? Lo cierto es que Milei parece sentirse cada vez más cómodo en su rol de personaje mediático que en el de académico. Este verano, el excéntrico panelista liberal ("libertario", para ser más preciso) hará temporada teatral y convertirá su desparpajo y verborragia para despotricar contra el supuesto carácter "parasitario" de los gobiernos que aplican impuestos en un shows en Villa Gesell, San Bernardo y Mar del Plata. Lo paradójico es que lo hará de la mano de un productor artístico que también tiene carrera en el ámbito político: el ex senador nacional Eugenio "Nito" Artaza será el director del show bautizado "El consultorio de Milei". El estreno fue ayer en Villa Gesell y continuará mañana en San Bernardo y pasado mañana en The Roxy de Mar del Plata, tras lo cual aguardará las repercusiones para ver si le confirman más fechas. Teniendo en cuenta que Milei forma parte del equipo que impulsa al también economista José Luis Espert como candidato presidencial y que ya ha demostrado habilidad para hacer publicidad de sí mismo, cabe preguntarse: ¿Milei está en campaña? ¿Dará el sí a los que lo quieren lanzar a la arena electoral? Todas especulaciones políticas de verano.



Córdoba nos saca ventaja



La amplia nota publicada por este diario sobre el pésimo estado de mantenimiento del ingreso a la ciudad desde Funes ha disparado variados comentarios de los lectores, sobre todo de aquellos que han viajado recientemente a la provincia de Córdoba. Cuando se emprende el regreso a nuestra ciudad desde la capital mediterránea o desde alguna localidad serrana, se advierte con claridad las diferencias entre las dos provincias. La ruta es de jurisdicción nacional y su mantenimiento es obligación del Estado central, no de las provincias. Sin embargo, a Córdoba se la atiende con mayor simpatía o eficiencia porque la traza que la cruza está en perfectas condiciones. No ocurre lo mismo en un amplio tramo en Santa Fe, especialmente donde se supera la última cabina de peaje y se abona 55 pesos para transitar por un pavimento roto, mal bacheado y que conlleva un grave peligro para los automovilistas. "Parece un camino del África subsahariana" , comentó un turista que conoce el continente negro y no puede creer cómo en esta región tan rica en recursos económicos se pueda abandonar de esa manera una autopista que une a las dos ciudades más grandes y pobladas del interior de la Argentina. ¿No hay nada que se pueda hacer?

