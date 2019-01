Inmuebles: ¿bajan los precios en dólares?

Tras un 2018 con una devaluación que superó el ciento por ciento, los precios de los inmuebles en Rosario no terminaron de ajustarse a la nueva realidad cambiaria. Si bien el índice de la construcción acompañó el alza general de los precios, los valores de los departamentos que se ofrecían en moneda estadounidense se mantenían fijos, con pocas variaciones a la baja. Esta situación originó que un inmueble, en poco tiempo, pasara a costar el doble en pesos. Muchos vendedores notaron que la retracción de las ventas tenía mucho que ver con la situación general de la economía, pero también con la duplicación del precio que pretendían obtener por sus propiedades. Con el paso de los meses esa situación se fue corrigiendo, aunque nunca se llegó a valores reales. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, hasta que el mercado fue sincerando la situación. Hace unos días, se conoció que en Capital Federal los valores reales promedio a los que se venden casas y departamentos bajaron 10,2% en dólares. El dato lo difundió el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires que cada mes calcula, en base a las escrituras firmadas en un período dado, el valor promedio en dólares de dichas operaciones. Habrá que ver qué pasa este año.



Un "tapado" que viajó a Suiza



Cuando Guido Sandleris asumió como presidente del Banco Central de la RepúblicaArgentina (BCRA) en medio de la crisis cambiaria no muchos le auguraron más de unas pocas semanas en el cargo. Es que la devaluación del peso y el consiguiente aumento del valor del dólar ya se habían "tragado" a dos funcionarios de mucho más renombre y cercanos al presidente Mauricio Macri. Sin embargo y con pocas expectativas de éxito, el BCRA parece estar domando al dólar aunque el resto de la economía sigua en declive y la situación social se agrave día a día. Tal vez por el "veranito" cambiario de estas últimas semanas (cuando incluso por primera vez desde la crisis el Central salió a comprar dólares para que su valor no descienda por debajo de la banda cambiaria), Sandleris viajó a Suiza. Allí mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de diferentes países, en la reunión de banqueros centrales del Bank for International Settlements (BIS), que se desarrolla en Basilea, Suiza. Sandleris se reunió con Yi Gang, presidente del Banco Popular de China; Elvira Nabiúllina, titular del Banco Central de Rusia; Alejandro Díaz de León, quien preside el Banco de México; y Juan José Echavarría, gerente general del Banco de la República de Colombia. El "Tapado" se fue para arriba.