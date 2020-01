Inentendible sincericidio

El ex presidente Mauricio Macri reapareció públicamente en Villa La Angostura, ahora convertida en la nueva Meca del PRO, por el peregrinaje de muchos de su equipo, aunque no se vio a otros, entre ellos el ex “chico de oro”, o “mis ojos”, el otrora jefe de Gabinete Marcos Peña. Macri estaría volviendo a Buenos Aires entre el 7 y el 10 de febrero, pero se autodefinió como un futuro coordinador, y no como el jefe de la oposición, dejó trascender un cercano, aunque no está muy claro que la totalidad de la tropa esté dispuesta a seguir verticalizándose con él. Mientras tanto, se estaría conformando a su alrededor una fundación para cobijar a muchos de los que ahora quedaron dispersos y sin cargos. Macri habló con dirigentes del PRO en una breve salida del Country Cumelen y no quedó claro si lo que les dijo allí fue un sincericidio o si el ex primer mandatario no estaba claramente en sus cabales. Esa declaración sobre sus supuestas advertencias a su propio gabinete de ministros frente al peligro de tomar endeudamiento sin límite y la posibilidad que éste se cortara, tal como sucedió, le sirvió al presidente Alberto Fernández para levantarlo como argumento esencial en el reportaje que dio anteanoche a C5N: “Yo no entendí muy bien si estaba en una terapia de grupo o si, seriamente, un ex jefe del Estado les decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía, pero que siguió adelante con su lógica destructiva”. La frase de Macri en Neuquén, según los textuales reproducidos, había sido un poco más elocuente: “Yo siempre les decía a todos, cuidado que yo conozco los mercados, los mercados un día no te dan más plata y nos vamos a ir la mierda. ‘No, tranquilo, hay que seguir’, me decían”. Como mínimo, lo que dijo, es irracional.

Una Macri en la Casa Rosada

La rivalidad entre Alberto Fernández y Mauricio Macri sigue a flor de piel. Pero por esas casualidades del destino en el Boletín Oficial se publicó ayer la designación de una Macri: la licenciada Liza Carolina Macri fue nombrada “con carácter transitorio y por el término de ciento ochenta días hábiles” como directora nacional de Diseño Organizacional, cargo que depende de la Jefatura de Gabinete. Si bien la flamante funcionaria de Alberto no tiene ningún parentesco con el ex presidente, la curiosidad generó diversos comentarios y hasta memes en las redes sociales. La joven tiene 34 años y una larga experiencia en diferentes ministerios. Empezó el 2006 en la Jefatura de Gabinete y tuvo un paso por Cancillería en 2014. Ya con Mauricio Macri en la presidencia, pasó por la Secretaría de Gobierno de Modernización, luego volvió a la cartera que manejó Marcos Peña y por último estuvo en el Ministerio de Producción y Trabajo.