El intendente electo de Santa Fe, Emilio Jatón, pertenece al Frente Progresista, pero hace su propio juego, despegado del socialismo y de las otras estructuras partidarias que conforman esta coalición. Este histórico periodista de la capital provincial ingresó a la política hace sólo cuatro años y creó su propio partido distrital: Santa Fe Puede Más. En las elecciones del 16 de junio obtuvo el 47 por ciento de los votos y el próximo 10 de diciembre asumirá como intendente. Así, consolidó su capital político propio y piensa ejercerlo. En declaraciones al portal Letra P, dijo advertir un “desgaste” en algunos dirigentes del socialismo. Y repartió quejas hacia el interior del Frente Progresista. “He sentido que en algunos espacios no he tenido participación”, consideró. Así, afirmó que la coalición debe empezar a replantearse algunas cosas hacia adentro y darles participación a todos los sectores tras la derrota electoral a nivel provincial. Al mismo tiempo, advirtió qué ocurriría si en el ejercicio de su cargo de intendente entra en conflicto con el Frente Progresista: “Yo voy a defender mi postura hasta el final”. Jatón incluso fue más allá, y se desmarcó del socialismo al anunciar que no acompañará la fórmula presidencial que apoya el partido de la rosa roja, Roberto Lavagna– Juan Manuel Urtubey. “Es muy prematuro adherir a una idea porque la idea está inconclusa”, explicó.

La juventud macrista tiene jefa

El sábado siguiente al cierre de listas, el dirigente macrista Jorge Triaca abrió las puertas de su casa quinta en San Isidro para que los 70 “socios activos” de La Generación (el grupo de dirigentes sub 40 del PRO) elija a sus nuevas autoridades. No hubo urnas, ni listas. Ni siquiera candidatos. Pero todos levantaron la mano simbólicamente cuando se pronunció el nombre de la nueva jefa de “La Cámpora” macrista. Noelia Ruiz estaba elegida de antemano. Ruiz, de 32 años, está empleada como jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete bonaerense que conduce Federico Salvai, mano derecha de María Eugenia Vidal. Y como la gobernadora, es oriunda de Castelar. Feminista y a favor de la legalización voluntaria del embarazo, Ruiz asegura que su nombre fue promovido por las propias mujeres que integran La Generación, que hasta ahora presidió el intendente de Pinamar, Martín Yeza (ausente en la casa de Triaca). Y descartó que Vidal, Salvai, Marcos Peña o cualquier otro dirigente de primera línea del PRO interfiera en la elección de autoridades del grupo.