Fue escrachado en la puerta de la Fifa

Mauricio Macri fue sorprendido en la ciudad suiza de Zurich por un puñado de argentinos que le expresó una fuerte oposición a su gobierno. El presidente fue abordado por un grupo de personas en las afueras del predio de la Fifa, a donde asistió para recibir un premio por su dedicación al deporte en manos del titular del organismo, Gianni Infantino. Los jóvenes lo aplaudieron a Macri cuando su auto pasó al lado de ellos y le pidieron que bajara su ventanilla para sacarse una foto al grito de “Campeón”. Macri entró en la trampa porque creyó que estaba ante un público amigable, bajó la ventanilla y se dio un apretón de manos con el muchacho. “No sos bienvenido en ningún lado, te queda muy poco para que vuelva Cristina”, le dijo el hombre. “Vuelve Cristina, Fernández presidente, viva Perón. Vamos a volver”, le gritaron al primer mandatario. A Macri se lo vio molesto, pero mantuvo la sonrisa porque sabía que lo están grabando. Primero saludó a cámara con incomodidad y luego una persona de seguridad separó al hombre y a la mujer que lo habían escrachado mientras el auto que lo llevaba siguió su marcha.

La chica nueva de la publicidad

La precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner sorprendió en su presentación del libro “Sinceramente” en Chaco al relacionar las publicidades del Banco Galicia con la crisis económica: “Antes, hacían publicidades de viajes, de «te podés ir acá o allá». Ahora, hay publicidades para que te adelanten el sueldo del mes próximo”. Y para rematar, habló del cambio de actrices que hubo en el corto publicitario: “La chica que está ahora también es buena. Una es buena, la otra es compañera”. Pero esto no quedó ahí: Melisa Hermida, la actriz que encarna actualmente a Claudia en las publicidades de Banco Galicia y que reemplazó en ese lugar a su colega Paola Barrientos, bancó a la ex mandataria y le agradeció en Twitter: “Hola @CFKArgentina, soy la chica nueva del Galicia y también soy compañera. Cómo no serlo...”. Sin embargo, horas después el tuit ya no se podía leer desde la cuenta @meliziosa porque lo habría borrado. ¿Cuestiones de contrato?

Confesó sus ganas de ser papá

El periodista rosarino Luis Novaresio confesó que sus planes futuros tienen que ver con una decisión de su vida personal. A los 55 años, tiene intenciones de convertirse en padre por primera vez. Invitado al programa de TV “PH, podemos hablar”, dijo que podría adoptar o acudir al método de subrogación de vientre, pero que también descubrió el término de co-parentalidad. Esto consiste en un hombre y una mujer que desean ser papás, que no tienen un vínculo afectivo entre sí y deciden avanzar en la crianza conjunta de un hijo.