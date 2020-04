Festejo de cumpleaños en plena cuarentena

“Puede fallar”, advertía con gesto adusto Tusam antes de realizar alguno de sus riesgosos actos de mentalismo. Y no se equivocaba, ni un poquito. En medio de la cuarentena puede haber todo tipo de contratiempos, que se descomponga la heladera, que se pinche la goma del auto o que se rompa un caño y se te inunde el baño. Pero lo peor, al menos para los famosos, es que su cumpleaños caiga justo en medio del aislamiento obligatorio. Le pasó a Adrían Suar, que sopló las velitas vía skype acompañado por Guillermo Francella, y a Yanina Latorre, que posteó un video maldiciendo a la familia porque no se le ocurrió mejor idea que regalarle una valija. “Me podés decir a dónde c… voy con esto”, se quejó sin pelos en la lengua, y la verdad tenía razón. Acá, en la pequeña aldea, le tocó en suerte (o en desgracia) a Analía Bocassi, que cumplió los 45 (no es ninguna infidencia, ella lo confesó en Instagram) ayer, con la obligación de mantener la distancia social. Lo cumplió a rajatabla, aunque cuando Juan Junco la fue a saludar le estiró los brazos para abrazarlo y él, no queda claro si de consciente o mala onda, le echó flit. Por supuesto, se quejó de no poder recibir regalos, aunque tuvo el mejor de todos. Sus hijos, Alma y Amadeo, le grabaron un video, en el que le desearon “feliz cumple”. Puro amor.