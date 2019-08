Ex canalla hizo 1.600 km para votar

José “Chino” Vizcarra recorrió unos 1.600 kilómetros para poder cumplir con su deber cívico en las Paso y darle el voto a la fórmula F-F. El fútbol y la política suelen mezclarse en varias oportunidades, y estas elecciones no fueron la excepción, como demostró el ex delantero de Rosario Central y el América de México, entre muchos otros, quien recorrió 800 kilómetros de ida y otros de vuelta para poder cumplir y sufragar. El actual jugador de Boca Unidos de Corrientes mostró, orgulloso, su constancia de voto en las redes sociales, donde también comentó la hazaña que tuvo que hacer para conseguirla. No aclaró donde votó, si en Buenos Aires o en Rosario. Para las elecciones del 27 de octubre seguramente hará el mismo kilometraje.

Video motivacional del PRO para octubre

Un video motivacional de Juntos por el Cambio con vistas a las elecciones generales de octubre recuerda la emblemática pelea de Muhammad Ali y Joe Frazier en Filipinas, en 1975. Tras la amplia derrota del oficialismo en las Paso, Juntos por el Cambio lanzó en redes sociales el video, que tiene la intención de arengar a la tropa. “Siempre hay momentos de la vida en donde la realidad nos golpea muy duro y la clave está en ser capaces de pararnos una vez más; el 27 de octubre peleamos el último round”, se puede leer durante la filmación, en el que aparentemente se compara al presidente Mauricio Macri con Alí. En aquel combate del 1° de octubre de 1975, bautizado como “Thrilla in Manila” y considerado por expertos en boxeo como la pelea más espectacular de todos los tiempos, se impuso Ali por abandono de Frazier tras demoledores catorce asaltos. ¿Será la nueva estrategia de Durán Barba para tratar de recuperar los millones de votos perdidos?

Sol Pérez, eclipsada por la política

Acostumbrada a que con su modelado cuerpo era suficiente para permanecer en los lugares más altos de la farándula, la ex presentadora del tiempo y conductora de diferentes programas, Sol Pérez, no la está pasando bien. Es que la situación política del país, primero por la incertidumbre de las elecciones y luego por el resultado que ya se llevó un ministro, la ha opocado y sacado de los primeros lugares. Por eso, hace unos días Sol volvió a la ofensiva y viene publicando sus fotos con poca ropa y en posiciones sugerentes en diferentes redes sociales. La joven no quiere perder tiempo y, sobre todo, evitar que surja alguna otra “estrella” que pueda hacerle sombra y quitarle cartel.