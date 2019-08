Entre el marxismo y el peronismo

“Tenés que meterle más marxismo, Kici”. En el baño de una estación de servicios de la autopista Buenos Aires-Rosario, cerca de Fighiera, un conductor que comulga con las ideas del padre del comunismo se encontró nada menos que con Axel Kicillof, de quien suele decirse lo mismo. Era el miércoles 7 de agosto y el ex ministro de Economía se había detenido a cargar combustible mientras viajaba a Rosario. La charla entre ambos se produjo en el baño y fue escuchada por otro conductor, que enseguida retrucó: “No, Kici, hay que meterle más peronismo”. El intercambio hizo reír al por entonces precandidato a gobernador de Buenos Aires, quien agregó: “Mientras ustedes se ponen de acuerdo yo me voy a cambiar para el acto”. Un rato después, Kicillof se subía al imponente escenario en el que la fórmula Fernández-Fernández cerraría su campaña con vistas a las Paso. Y en las Paso aplastó a María Eugenia Vidal con el 52 por ciento de los votos

Lombardi no se fija en gastos

El Ministerio de Hacienda aprobó los números rojos de Canal 7 que superan los $3.000 mil millones y cuya administración está a cargo de Hernán Lombardi, responsable del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Con la firma del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, según lo publicado en el Boletín Oficial se informa: “Aprobar el plan de acción y presupuesto para el ejercicio 2019 de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, actuante en el área de la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. ¿No habría que pedirle al gobierno que aclare cómo se conforma ese gasto?

Un mensaje que pasó desapercibido

“¿A qué presidente no le gustaría tener a Roberto Lavagna como ministro de Economía?”, dijo hace unos días Alberto Fernández tras su triunfo arrollador en las Paso del domingo pasado. Es que precisamente Lavagna, que lidera el espacio Consenso Federal, fue el único candidato que lo llamó para felicitarlo. En medio del descalabro económico y financiero que el gobierno no logra frenar y que el presidente adjudicó al resultado electoral, el guiño de Fernández al ex ministro de Economía pasó sin pena ni gloria, pero no fue tomado como una humorada. La estrategia del peronismo, tal vez, es atraer parte del 8 por ciento de los votos que obtuvo Lavagna. No sería descabellado pensar que eso pueda ocurrir en las elecciones del próximo 27 de octubre .