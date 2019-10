Elogio de un adversario

Durante las campañas algunas reacciones de los políticos resultan sorprendentes. Quizás puedan enmarcarse dentro de ese rubro las palabras de Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, quien elogió la decisión de CFK de ir como candidata a la vicepresidencia. Pinedo aclaró de todos modos que ve como futuro vice a Miguel Angel Pichetto, pero no tuvo inconvenientes en analizar la jugada política en el Frente de Todos. “La ex presidenta actuó con generosidad dentro de su espacio, así que supongo que el rol que ella va a tener va a ser institucional, como vicepresidenta”, sentenció. También dijo que percibe diferencias entre sectores del PJ y el kirchnerismo y que no sabe cómo se van a saldar, pero insistió en que cree que Cristina cumplirá un rol institucional.

Los planes para la transición

Si bien en Cambiemos existe convencimiento de que los resultados de las Paso se pueden revertir, también son conscientes de que un escenario de derrota es posible el 27 de octubre. Por eso en algunos despachos de la Casa Rosada ya se empezó a trabajar en el operativo para una eventual transición. Entre la elección y la asunción de las nuevas autoridades pasarán más de 40 días y en el gobierno apuestan a que no sean convulsionados ni traumáticos, más allá de los cimbronazos que puede llegar a tener la economía. En el caso de que los resultados no acompañen al gobierno, los funcionarios abocados a la transición imaginan un encuentro entre Macri y Alberto F el día siguiente de la votación para ofrecer a la sociedad una imagen de que el traspaso de mando se hará ordenadamente. Y evalúan tomar como ejemplo la tradición chilena, donde el mandatario electo y el saliente comparten desayuno.

Macri ya definió sus vacaciones

El presidente Macri está totalmente comprometido con la campaña electoral y la caravana del “Sí se puede” por 30 ciudades de todo el país. Sin embargo, aseguran que ya tiene planes para pasar las vacaciones de verano junto a su familia. Lo cierto es que más allá de los resultados, ya confirmó que volverá a vacacionar en Villa La Angostura. Así se lo hizo saber al intendente del PRO de esa localidad, Néstor Payllalef, a través de un video. “Aprovecho para agradecerte el regalo y mandarle un cariño muy grande a toda la gente de Villa La Angostura, que es mi lugar en el mundo. Nos vemos en enero”, dice el saludo grabado por el presidente al agradecer los alfajores que le hizo llegar el intendente de esa localidad neuquina.