El silencio del magistrado

Primero dijeron que Ricardo Lorenzetti no aceptaría entrevistas. Luego aclararon que prefería que si había periodistas sus declaraciones no trascendieran. El último mensaje fue más tajante y definitivo: el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no quería periodistas en la charla. Lorenzetti vino a Rosario para realizar varias actividades, entre ellas hablar para jueces, secretarios, funcionarios y empleados del Poder Judicial sobre temas de máxima actualidad. Cuando se enteró, un periodista de La Capital quiso asistir y en principio recibió el visto bueno. Pero después todo cambió, supuestamente por indicación del magistrado. ¿Qué les habrá dicho a los operadores judiciales, que no quería que no se supiera públicamente?

Un diputado que no favorece el diálogo

En tiempos donde es necesario la distensión y los acuerdos políticos para evitar que el país siga en declive, el diputado nacional de Cambiemos Fernando Iglesias consideró que el gobierno no debe “hacer acuerdos” con los gobernadores del PJ que, a su juicio, “son traidores y lamebotas” del kirchnerismo. En lugar de bajar el tono del enfrentamiento, agregó: “No se puede hacer acuerdos con gobernadores que son traidores y vuelven a lamer las botas de quienes no les daban la coparticipación, con tal de volver al poder. No tienen plata para la quita del IVA pero sí para pagar el clientelismo en sus provincias. Son señores feudales que hacen crecer el gasto público con ñoquis”. ¿Alguien lo manda a encender la mecha o lo hace por iniciativa propia?

Otro que no contribuye a la calma

Juan Grabois, muy popular últimamente en los programas políticos no contribuye a la paz social. Es el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y disparó contra la masiva movilización del sábado pasado en respaldo a la reelección del presidente Mauricio Macri. “Son un selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones. Me emocioné con la marcha Pro. Me emociona que los argentinos que admiran a ese selecto club con mucha plata, poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón sean tan poquitos y oxidados”, chicaneó por medio de su cuenta en Twitter. Al final, hizo un llamado a la “militancia” para redoblar esfuerzos de cara a las elecciones generales de octubre: “¡No aflojemos que en diciembre se van!”, remató. No parece una buena estrategia para los tiempos caldeados que corren.