El respaldo de los empresarios

El sacudón electoral del último domingo comienza a dar paso a un reacomodamiento del sector empresario que ya está tendiendo puentes con el peronismo. En un claro gesto a Alberto Fernández, el poderoso empresario Marcelo Mindlin salió a recomprar acciones de su firma Pampa Energía, una de las grandes jugadoras del sector. Se trata de una clásica jugada que ha sido tomada por otras firmas que cotizan en bolsa y que apunta a ponerle un freno a la caída de los precios. Sin embargo, trascendió que en esta oportunidad el objetivo de Mindlin es dar una señal de que está alineado con la inminente futura presidencia peronista y que continuará invirtiendo en el país. “Es un signo de confianza concreta en el país más allá del resultado electoral”, manifestaron. De hecho, el empresario ya se reunió con Alberto Fernández en su departamento, donde no presentó objeciones a ante la propuesta energética del Frente Todos de desdolarización de tarifas. El acercamiento de Mindlin se suma al contundente apoyo de Roberto Urquía, el dueño de Aceitera General Deheza. En el tramo final de la campaña, Alberto lo visitó en su planta de Córdoba, una de las más grandes de todo el país. El giro del sector empresario podría completarse con el cuñado de Urquía, Miguel Acevedo, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). Así, Alberto se garantizaría el respaldo de tres pesos pesados de los sectores productivos más importantes del país que hasta hace poco tiempo no presentaban fisuras en su alineamiento con Macri y dejaría en ridículo la versión del gobierno que insiste en que los empresarios temen “el regreso del chavismo”.

Los medios del mundo hablan de “game over”

El diario financiero Financial Times, uno más prestigiosos del mundo, destrozó al presidente Mauricio Macri al sostener que su gobierno “se acabó”. Además, calificó de “humillante” la derrota electoral del domingo pasado. “It is game over for Argentina’s President Mauricio Macri” (el juego se acabó para el presidente de Argentina Mauricio Macri) fue el mensaje de los analistas políticos y los inversores del Financial Times. El diario británico describió a Macri como líder de un gobierno tambaleante, lo que deja a Alberto Fernández en la posición de “presidente electo” sin haber sido elegido formalmente. Para el reconocido medio, “el veredicto del mercado fue claro: otro colapso sobre el peso, el que se devaluó fuerte durante la jornada del lunes y ayer continuó, y revivió la crisis monetaria del 2018, acción que causó que los inversores dudaran de la capacidad del mandatario para continuar su intento de transformar la Argentina”. En ese sentido, el periodista Benedict Mander sostuvo que el resultado de las Paso fue “humillante” para Macri.