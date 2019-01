El relevamiento de los balcones

Muchas veces se ha publicado en esta sección, incluso con fotografías, el mal estado de algunos balcones de edificios antiguos abandonados en la zona céntrica de Rosario. Ante varios casos de derrumbes producidos en otras ciudades del país, como la tragedia de Mar del Plata en la que murieron aplastadas madre e hija, parece pertinente actualizar el caso. Muchos lectores de este diario envían, y han salido publicadas, fotografías de balcones que a simple vista se puede determinar que son un peligro para los peatones. En una de ellas, aparecida en la página de WhatsApp, incluso se veía con claridad cómo habían crecido plantas y arbustos en las grietas del cemento. Como siempre el mejor consejo es prevenir que curar, no sería inoportuno que la Municipalidad, a través de su área respectiva, dé a conocer un relevamiento de las estructuras con peligro de derrumbe, si es que lo tiene actualizado.



Quieren a Massa en un "frente patriótico"



Este verano asoma tan caliente en política como en temperatura. En el año electoral que arrancó hace pocos días, las conversaciones y también las operaciones van creciendo sin pausa. Según parece, el kirchnerismo arrancó la semana pasada con un operativo para convencer a Sergio Massa de sumarse al "frente patriótico" que construyen para pelearle la elección nacional a Mauricio Macri. Por su puesto, la candidata no sería otra que Cristina Kirchner. Los diputados Agustín Rossi y Felipe Solá, junto al sindicalista Pablo Moyano fueron algunos de los dirigentes que enviaron un mensaje claro el Frente Renovador: le piden que vaya a una Paso en su espacio y no con los otros referentes del peronismo federal. En rigor, el pedido de Rossi fue incluso más amplio y apuntó también a la posibilidad de que Juan Manuel Urtubey integre el espacio ampliado, de acuerdo a las fuentes recogidas por el portal La Política Online. Sin embargo, el salteño ya dijo en reiteradas oportunidades que quiere enfrentar al kirchnerismo, a diferencia de Massa que todavía no ha tomado una decisión. "Hay que construir un frente opositor lo más amplio posible", dijo Rossi porque es necesario "hacer el esfuerzo para que converjan todos los espacios políticos opositores, y si hay diferencias, utilizar las primarias para dirimirlas e ir a competir a las elecciones con una sola representación de la oposición. El frente en cuestión todavía está sólo en los papeles y le falta mucho por recorrer para poder plasmarse. Tampoco se sabe cómo jugarán los distintos gobernadores. Una novela que recién comienza.