El pronóstico de un economista

El economista Orlando Ferreres le puso número a la fuerte expectativa de devaluación que atraviesa la economía argentina frente a la alta inflación, la fuga de capitales y el récord de depósitos en dólares: “El dólar tendría que estar en $54, y eso se hubiese logrado con el esquema que se abandonó a comienzos del año. Parece que si no sube el tipo de cambio, no habrá inflación, pero no es así, por eso siguió en 2,6% por mes”. El ex viceministro de Economía explicó que el tipo de cambio “es una variable que debe contemplar la variación de los costos internos, más la variación de los precios internacionales, y la inflación de los principales socios comerciales. Cuando se aleja mucho de eso aparecen los problemas”.

Los famosos millonarios

La revista Forbes publicó el listado de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo y Lionel Messi ocupa el cuarto puesto, con ingresos anuales que ascienden a 127 millones de dólares. El rosarino es el primer deportista en aparecer en el listado que encabeza Taylor Swift con u$s185.000.000. Los siguientes futbolistas del ranking son Cristiano Ronaldo, en el sexto lugar, con u$s109 millones, y Neymar, séptimo, con u$s105 millones. Los ingresos de estos tres futbolistas son, además del salario que reciben en Barcelona de España, Juventus de Italia y PSG de Francia, por conceptos de publicidad y otros factores que aumentan el monto de sus fortunas. Entre las salidas más destacadas de este ranking se encuentra la del retirado boxeador Floyd Mayweather. La cantante Taylor Swift se ubicó en el primer puesto, pero seguida de cerca por dos miembros del clan Kardashian, la estrella de “reality” convertida en reina de los cosméticos Kylie Jenner (u$s170.000.000) y el rapero Kanye West (u$s150.000.000). West, el marido de Kim Kardashian, volvió a la lista tras una ausencia de cuatro años. Forbes estimó sus ganancias antes de impuestos en 150 millones de dólares, impulsadas mayormente por su popular línea de zapatillas Yeezy, que lo coloca en tercer lugar. Kim Kardashian está en el número 26 de la lista. Un dato interesante que brindó Forbes es que las 100 celebridades mejor pagadas obtuvieron 6.300 millones de dólares desde junio de 2018 a junio pasado. El top ten quedó así: Taylor Swift (u$s185 millones), Kylie Jenner (u$s170 millones), Kanye West (u$s150 millones), Lionel Messi (u$s127 millones), Ed Sheeran (u$s110 millones), Cristiano Ronaldo (u$s109 millones), Neymar (u$s105 millones), The Eagles (u$s100 millones), Dr. Phil McGraw (u$s95 millones) y Canelo Álvarez (u$s94 millones).