El primer decreto fue para un amigo

El primer acto administrativo de Mauricio Macri en 2019 fue para oficializar a su "amigo de la vida" Nicolás "Nicky" Caputo como cónsul honorario de Singapur, cargo que le otorga inmunidades judicial y lo utilizará para negociar inversiones del país asiático en infraestructura aeroportuaria y pelear la licitación del puerto de Buenos Aires. Desde su remanso de Villa La Angostura, el presidente firmó el decreto 1.179 para reglamentar la ley 27.485, sancionada el 6 de diciembre en Diputados, que oficializó a 31 cónsules honorarios entre ellos a Nicolás Martín Caputo, DNI 12.949.291. La lista de flamantes diplomáticos también ilustró el primer Boletín Oficial del año. El titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, no había podido aprobar la ley en julio, pero lo consiguió en extraordinarias, con el apoyo del Peronismo Federal que votó en contra, pero no abandonó sus bancas como había hecho aquella vez. "Nicky" ya había actuado como cónsul en funciones durante la visita a la Casa Rosada del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, antes del G20.



La lista del blanqueo de capitales



Familiares de Paolo Rocca y ejecutivos de su grupo Techint aprovecharon el blanqueo de capitales 2016/2017 para blanquear patrimonios por un total de $ 11.377 millones de aquel tiempo. De haberse descubierto podrían haberlos llevado a la prisión por evasión fiscal agravada. Una prima de Rocca, que falleció en 2017, sinceró 6.900 millones, según trascendió. En la lista de quienes blanquearon dinero en 2016 también están el nombre de otra prima de Rocca y de ejecutivos actuales y pasados del grupo Techint como Roberto Bonatti (también pariente), Daniel Novegil, Carlos Franck, Paolo Alliata Di Montereale, Marcelo Martínez Mosquera, Guillermo Hang, Carlos Bacher, Fernando Mantilla, Fredy Cameo, Ricardo Soler y Luis Betnaza.



Tiene ganas de ser candidato



Marcelo Tinelli volvió a hablar sobre sus ganas de meterse de lleno en la política argentina, y con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, mucha gente se pregunta cuál será el destino del actual conductor de Showmatch. Marcelo contestó preguntas de sus seguidores en Instagram, y una de ellas fue sobre si será candidato a presidente este año. "Mis ganas y mi vocación de servicio para poder ayudar a cambiar esta situación tan difícil que vivimos, están firmes. No sé cuándo llegará ese momento, y jamás pensaría en un cargo, sino en trabajar junto a un gran equipo para modificar esta realidad", contestó el conductor en su cuenta.

